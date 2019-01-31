В ЦДШИ Благовещенска состоялся вечер фортепианной музыки

«От всей души...» – так назывался фортепианный вечер, который подарили зрителям педагоги и ученики Центральной школы искусств Благовещенска. Подобные концерты регулярно проходят в школе и всегда для зрителей и исполнителей это небольшой праздник.

На концерте юные музыканты чувствуют себя настоящими артистами. В исполнении учеников прозвучали произведения эпохи барокко, классицизма, романтизма, а также современных авторов. Также в концертной программе принял участие фортепианный квартет педагогов «Пианола».

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Елена Котейко