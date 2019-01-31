Амурские тхэквондисты привезли из Приморья 10 медалей

Амурские спортсмены вернулись из Приморского края, где приняли участие в ежегодном турнире по тхэквондо ИТФ. Они привезли с соревнований 10 медалей: 1 золотую, 5 серебряных и 4 бронзовых.

«Жемчужина Востока» проходила во Владивостоке. На турнир приехали более трехсот спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Артема, других городов и поселков Приморского края. Из Благовещенска приехали 13 юных тхэквондистов от семи до 15 лет.

В итоге восемь из них заняли призовые места, некоторые привезли домой по две медали. Артем Куделькин завоевал золотую и серебряную медали, Анастасия Глобина – серебряную и бронзовые. Владимир Велигорский, Ксения Журкова и Евгений Стрельцов заняли вторые места, Владимир Фирсов, Данил Щека, Сергей Овчаренко – третьи.

В феврале благовещенские тхэквондисты планируют принять участие в чемпионате и первенстве ЕАО в Биробиджане, а в марте сильнейшие спортсмены отправятся в Москву на всероссийские соревнования.