В Благовещенске перекроили принадлежность школ к районам

Жительница Благовещенска собиралась отдать ребенка в первый класс лицея № 11. Но оказалось, что сесть за парту первоклассник должен в другом учебном заведении – в бывшей школе № 4, ныне Алексеевской гимназии. Такой поворот родителей не устраивает.

«Приобрели учебники, букварь. Рабочую тетрадь вообще заказывали через интернет, потому что в городе у нас ее не было», – говорит Татьяна Буханцева. Она купила эти пособия и тетради для семилетнего сына Андрея, которому осенью предстоит в первый раз пойти в школу. Планировалось, что мальчик пойдет в ближайшее учебное заведение, лицей № 11. Но оказалось, что сесть за парту Андрей должен в Алексеевской гимназии. Для этого учебного заведения нужны другие тетради и пособия, потому что детей там учат по другой программе.

«Я распечатала даже, что территориально на начало 2018 года мы относились к 11-му лицею. Пошли, записались, ходит ребенок на занятия, ему нравится. С учителем контакт налажен. Открываю постановление от 15 января 2019 года и вижу, что теперь мы относимся к Алексеевской гимназии, к 4-й школе. Моему возмущению нет предела», – признается Татьяна. Женщина добавляет: на подготовительные курсы будущего первоклашку водили именно в 11-й лицей, вместе с ребенком выучили маршрут от дома до учебного заведения. Семья живет в доме № 78 по улице Шимановского. Отсюда, по мнению родителей мальчика, дорога до лицея № 11 безопаснее, чем до Алексеевской гимназии.

Семья Буханцевых – не единственные, кто оказался в такой ситуации. Отдать своих первоклашек в Алексеевскую гимназию придется и другим жителям этого района. Решить проблему обеспокоенные родители пытались через управление образования. И получили ответ: «...Исходя из проектной мощности лицея № 11, в котором обучается 1 625 детей при проектной мощности в 964 места, учреждение не может принять детей из близлежащих домов в районе одного-двух кварталов... Также информируем о том, что подготовка будущего первоклассника к школе не является обязательным общеобразовательным процессом».

Также в управлении образования объяснили, что при закреплении за образовательными организациями районов учитывают количество домов и количество проживающих в них людей. Поэтому границы района, закрепленного за лицеем № 11, в этом году изменили. Теперь, в соответствии с постановлением администрации Благовещенска от 15 января текущего года, жители трех домов по улице Шимановского вынуждены подавать заявления на прием в первый класс в Алексеевскую гимназию, а не в 11-й лицей, как это было раньше.

В новом учебном году изменились границы закрепленных микрорайонов не только за лицеем № 11, но и за школой № 16. Это связано с изменением количества учащихся в школах микрорайона, сообщает пресс служба администрации Благовещенска. В школах № 13, 16, 28 и гимназии № 25 учатся более 6 500 учащихся при проектной мощности чуть больше 5 000 учеников. Поэтому родители будущих первоклассников, живущие на территории Благовещенского района – сюда относится часть улиц Тепличной и Воронкова – и планировавшие отправить ребенка в первый класс в 16-ю школу, должны уточнить, к какой школе они теперь относятся.

Набор учеников в первые классы в Благовещенске начнется с 1 февраля. В 2019 году в областном центре впервые за парты сядут примерно 3 200 первоклассников. Это немного больше, чем в 2018 году. Подать заявление о приеме в школу могут родители или законные представители ребенка. Для этого нужно принести в учебное заведение оригинал свидетельства о рождении, регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Документы зарегистрируют и сообщат сроки уведомления о зачислении в первый класс. Для детей, не проживающих на закрепленной за определенной школой территории, прием заявлений в первый класс начнется с 1 июля – при условии, если в школе останутся свободные места.