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сегодня, 17:49 6

Глава Приамурья вылетел к месту бурейской аномалии

Глава Приамурья вылетел к месту бурейской аномалии
Фото: instagram.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел в Хабаровский край, в район схода оползня в русло реки Буреи. Об этом глава региона написал в Инстаграме в своем аккаунте. Сейчас военные готовятся к финальному подрыву затора.

«Лучше один раз увидеть. Летим к месту загадочного оползня. Что тут произошло – версий много. Но сейчас главное понять, как это может сказаться на жизни людей и сделать все, чтобы снизить риски», – сообщил своим подписчикам Василий Орлов.

Между тем, как сообщает телеканал «Звезда», в Минобороны подвели предварительные итоги деятельности военных на Бурее. Сейчас военные инженеры готовятся к финальному подрыву затора. Ожидается, что именно он даст возможность сообщению между двумя бассейнами реки Буреи.

По данным Минобороны, около 50 тонн инженерных боеприпасов и порядка 20 тонн инженерного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия вертолетами Ми-26 доставлены в район полевого лагеря в Хабаровском крае.

В районе подрыва скальных пород проводятся мероприятия по расчистке и выравниванию канала с помощью двух бульдозеров и экскаватора. Работа ведется в три смены. Общий объем грунта и горных пород, который предстоит убрать для функционирования канала, составляет около 90 тысяч кубических метров. На данный момент убрано около 80 тысяч кубических метров.

Ранее выполнено четыре подрыва, после которых глубина протоки составила 17 метров от первоначального уровня, длина – 145, а ширина – около 35 метров.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в русло Буреи. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды могло повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. Поэтому Владимир Путин поручил военным провести буровзрывные работы.

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#военные #губернатор #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Арболет

    Арболет
    1 час назад

    Ну как тут без Васи. Надо лететь посмотреть. А, что в родной Области дел уже не осталось. Сколько бюджет заплатит за вертолёт? И за эту прогулку из любопытства.

  • SSk

    SSk
    59 минут назад

    Зря так! он руководитель и это ЧП может аукнутся и на нашей области, он должнен знать что творится на его земле.

  • Мозг

    Мозг
    41 минута назад

    А че так поздно? Главпоп Хабаровска уже слинял от туда. Так что грехи ему там не отпустят...

  • Арболет

    Арболет
    38 минут назад

    SSk

    Зря так! он руководитель и это ЧП может аукнутся и на нашей области, он должнен знать что творится на его земле.



    Пусть смотрит Вести 24. Это дешевле. ЧП в Хабаровском крае. Ликвидируют военные. Просто полетать над завалами и пофоткатся не является правильным и не принесёт пользы не области не ее жителям.

  • physic1

    physic1
    29 минут назад

    На ХАЛЯВУ ПОСМОТРЕТЬ и я БЫ ПОЛЕТЕЛ!! Ключевое слово здесь - ХАЛЯВУ!!!

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    25 минут назад

    За чей счет банкет?

    Кто возил Василия на экскурсию? МЧС? Расход топлива и амортизация вертолета = свозить не одного ребенка с заболеваниями в г. Масква для лечения(оплатить полет).

    "Снизить риски" -пишет Василий в инсте.

    Родное сердце, да у нас амурчан одни риски. То Козлов, то ты-одни риски. Пока гадаем, а не будет ли хуже при тебе. Все к тому идет.

    Послал бы специалистов( да они уже там были) от Амурки. Они бы тебе все по полочкам разложили.

    А так мы восприняли этот вояж как твою развлекательную экскурсию. Имитация бурной деятельности. Никчемной.

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