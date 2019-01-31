Глава Приамурья вылетел к месту бурейской аномалии

Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел в Хабаровский край, в район схода оползня в русло реки Буреи. Об этом глава региона написал в Инстаграме в своем аккаунте. Сейчас военные готовятся к финальному подрыву затора.

«Лучше один раз увидеть. Летим к месту загадочного оползня. Что тут произошло – версий много. Но сейчас главное понять, как это может сказаться на жизни людей и сделать все, чтобы снизить риски», – сообщил своим подписчикам Василий Орлов.

Между тем, как сообщает телеканал «Звезда», в Минобороны подвели предварительные итоги деятельности военных на Бурее. Сейчас военные инженеры готовятся к финальному подрыву затора. Ожидается, что именно он даст возможность сообщению между двумя бассейнами реки Буреи.

По данным Минобороны, около 50 тонн инженерных боеприпасов и порядка 20 тонн инженерного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия вертолетами Ми-26 доставлены в район полевого лагеря в Хабаровском крае.

В районе подрыва скальных пород проводятся мероприятия по расчистке и выравниванию канала с помощью двух бульдозеров и экскаватора. Работа ведется в три смены. Общий объем грунта и горных пород, который предстоит убрать для функционирования канала, составляет около 90 тысяч кубических метров. На данный момент убрано около 80 тысяч кубических метров.

Ранее выполнено четыре подрыва, после которых глубина протоки составила 17 метров от первоначального уровня, длина – 145, а ширина – около 35 метров.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в русло Буреи. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды могло повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. Поэтому Владимир Путин поручил военным провести буровзрывные работы.