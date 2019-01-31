Появилось видео противостояния Золотарева и жителей Шимановска, желающих спасти собаку

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Зоозащитники опубликовали на своей странице в Инстаграме видео с участием фигуранта уголовного дела Вячеслава Золотарева. Сообщается, что кадры сделаны в 2015 году в Шимановске. На них горожанки пытаются вызволить собаку, пойманную Вячеславом Золотаревым и его тогдашним партнером Вячеславом Шушанниковым.

В описании видео уточняется, что животное пытались спасти волонтеры. Автор видео демонстрирует следы крови на грузовике, на котором приехал Золотарев. Зоозащитники уверены, что в машине находились трупы погибших животных, чья кровь и стекала по машине.

«Я не знаю, видно здесь или не видно, наверное, не видно. Но вон капает кровь возле колеса. Обратите внимание: собака подошла к машине и обнюхивает, потому что там собаки дохлые. Вот здесь на машине кровь собак», – комментирует автор кадров.

В центре внимания тогда находилась маленькая дворняжка, запертая в кабине грузовика, которую волонтеры пытались отвоевать. Они требовали открыть кабину и отдать им собаку, предполагая, что ее участь будет незавидной.

«Вы зачем собаку берете и выпускаете, – парировал Вячеслав Золотарев. – Есть закон Амурской области….»

По словам зоозащитников, противостояние длилось 9 часов, в том числе с участием местной администрации и полиции.

«Это случай, когда прикормленных собак отстрелили, а мелкую, на которой ошейник был ... к себе в кабину посадили, видимо, на курорт повезли. После 9-часового разбирательства с полицией, администрацией нам дали понять и поставили перед выбором: мы забираем собаку и не открываем будку с другими собаками, от которой несло тухлятиной, тучи мух, облепили машину, струи крови... В тот момент мы решили, что тем уже не помочь, хоть эту спасти, так как поняли: если увезут, то все», – описали события трехлетней давности любители животных.

В настоящий момент Вячеслав Золотарев проходит фигурантом по уголовному делу о жестоком обращении с животными. В течение двух месяцев он будет находиться под стражей.