Вместо Лазарева на «Евровидение 2019» может поехать ученица Пугачевой

1 февраля будет объявлен участник, который представит Россию на международном конкурсе. Главным претендентом на поездку был Сергей Лазарев, но сейчас известно, что на это место претендует Виктория Черенцова, которую продвигает Алла Пугачева.

Ранее многие СМИ сообщили, что от России на конкурс поедет Сергей Лазарев, теперь же появились слухи, что продюсеры готовят совершенно другого кандидата.

Недавно в Сети сообщили, что в Израиль от нашей страны может поехать ученица Аллы Пугачевой Виктория Черенцова. С Примадонной она познакомилась благодаря программе «Рождественские встречи», потом участвовала в проекте «Фактор А» и шоу «Голос», где к ней повернулись два наставника.

В этом году музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве. В борьбе за победу сойдутся участники из 42 стран. Россию с большой вероятностью будет представлять Сергей Лазарев. Для артиста это участие в «Евровидении» будет вторым. В 2016-м он завоевал третье место на конкурсе за исполнение композиции You Are the Only One, которое сопровождалось запоминающимся шоу. Постановкой нового номера Лазарева, по информации осведомленных источников, опять будет заниматься коллектив Филиппа Киркорова, сообщает «Коммерсант».