Амурский губернатор назначил Елену Пастухову своим советником

Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал распоряжение о назначении Елены Пастуховой на пост советника. Информацию об этом подтвердили в правительстве Амурской области.

О том, что Елена Ивановна может стать советником губернатора, стало известно 30 января. Корреспонденту Амур.инфо Елена Пастухова пояснила, что будет курировать вопросы культуры на общественных началах.

Елена Пастухова родилась в Райчихинске. Она окончила исторический факультет БГПУ, работала старшим редактором в библиотеке РАН в Ленинграде. В 2002 году Елена Ивановна возглавила Амурский краеведческий музей. Она – кандидат исторических наук.

Как сообщало Амур.инфо, к обсуждению работы Елены Пастуховой в должности директора Амурского областного краеведческого музея, областные власти могут вернуться в феврале.

В середине января срочный трудовой договор с Еленой Пастуховой в министерстве культуры решили не продлевать «по обоюдному согласию». 18 января Елене Пастуховой позвонил амурский губернатор Василий Орлов и предложил вернуться на должность. Елена Ивановна сообщила, что приняла это предложение. Но 23 января появилась информация о том, что Елена Пастухова простилась с коллективом областного музея.