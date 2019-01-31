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31января
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сегодня, 17:14 3

Амурский губернатор назначил Елену Пастухову своим советником

Амурский губернатор назначил Елену Пастухову своим советником
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал распоряжение о назначении Елены Пастуховой на пост советника. Информацию об этом подтвердили в правительстве Амурской области.

О том, что Елена Ивановна может стать советником губернатора, стало известно 30 января. Корреспонденту Амур.инфо Елена Пастухова пояснила, что будет курировать вопросы культуры на общественных началах.

Елена Пастухова родилась в Райчихинске. Она окончила исторический факультет БГПУ, работала старшим редактором в библиотеке РАН в Ленинграде. В 2002 году Елена Ивановна возглавила Амурский краеведческий музей. Она – кандидат исторических наук.

Как сообщало Амур.инфо, к обсуждению работы Елены Пастуховой в должности директора Амурского областного краеведческого музея, областные власти могут вернуться в феврале.

В середине января срочный трудовой договор с Еленой Пастуховой в министерстве культуры решили не продлевать «по обоюдному согласию». 18 января Елене Пастуховой позвонил амурский губернатор Василий Орлов и предложил вернуться на должность. Елена Ивановна сообщила, что приняла это предложение. Но 23 января появилась информация о том, что Елена Пастухова простилась с коллективом областного музея.

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#культура

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Комментарии
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  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    1 час назад

    Слава здравому смыслу!!!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Елену Ивановну же приглашали, как писали, работать в систему культуры областного центра – Благовещенска? Нет? Здесь как раз по ее профилю, для нее, музейщика, историка и краеведа, видимо, намечался немалый фронт работы? Кстати, в Благовещенске ведь и своего «Музея истории города Благовещенска» нет (о нем уже многие годы только говорят), и история города системно не изучается – сообщество благовещенских краеведов отсутствует, и городскую экскурсоводческую работу выстраивать нужно, и т.д. Работы в этом плане в Благовещенске, надо полагать, более чем достаточно? Что-то стало не так?

  • Andr-star

    Andr-star
    25 минут назад

    А хлеб она на что покупать будет?

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