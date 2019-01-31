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31января
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сегодня, 16:31 1

15-летняя толкательница ядра из Свободного победила на первенстве России

15-летняя толкательница ядра из Свободного победила на первенстве России
Фото: www.instagram.com

15-летняя Ольга Батырева из Свободного победила на первенстве России по легкой атлетике. В соревнованиях, прошедших в Волгограде, приняли участие более 1 200 спортсменов в возрасте до 18 лет.

Амурчанка Ольга Батырева, выступая в дисциплине «толкание ядра», успешно прошла квалификацию с результатом 15 метров 93 сантиметра и попала в финальную часть соревнований, где улучшила свои показатели, метнув снаряд на 16 метров 14 сантиметров. Этот результат конкуренты так и не смогли превзойти. Ольга Батырева стала первой, сообщает министерство физической культуры и спорта Амурской области.

10 января 2019 года на первенстве среди спортивных школ Дальнего Востока, которое прошло в Хабаровске, Оля установила личный рекорд в толкании ядра. Тогда она отправила снаряд на 16 метров 66 сантиметров.

Тренер юной спортсменки Ольга Дрейко рассказала, что выступать на первенстве России было непросто из-за часовых поясов: соревнования проходили в полночь по амурскому времени, а период на адаптацию не был предусмотрен.

Ольга Батырева 10 лет занимается легкой атлетикой в спортивной школе № 7 Свободного. Ее наставница Ольга Дрейко с 1991 года работает старшим тренером-преподавателем Свободненской детско-юношеской спортивной школы № 1. В 2003 году Ольга Дрейко награждена ведомственной наградой нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», является почетным гражданином города Свободный Амурской области.

За последние годы Ольга Николаевна подготовила кандидата в мастера спорта, четырех спортсменов первого спортивного разряда, 28 спортсменов второго спортивного разряда. В городских, областных и региональных чемпионатах и первенствах ее воспитанники завоевали 252 призовых места.

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#Свободный #спорт

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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    Спортсменка Умничка! Тренеру респект!

    Спасибо родителям

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