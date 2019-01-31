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Юные амурские хоккеисты выиграли международный турнир в Цицикаре

Юные амурские хоккеисты выиграли международный турнир в Цицикаре
Фото: www.amur.info

В Цицикаре завершается международный детский турнир по хоккею. В одной из возрастных групп благовещенская команда «Форвард» заняла первое место. Кроме благовещенцев в турнире участвовала команда из Новобурейска. Команды еще находятся в Китае, возвращение в Россию планируется завтра.

Международный хоккейный турнир в Цицикаре собрал участников из Китая России и Южной Кореи. Китайские команды приехали не только из северных областей, но и из других регионов Китая: Шанхая, Пекина, Чэнду, Ханчжоу и других городов. Россию кроме Амурской области представляли команды Приморского края.

Всего в турнире участвовали более 60 команд, в возрастной группе 2008–2009 годов было 14 команд.

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#Китай #спорт

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