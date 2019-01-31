В Амурской области снизились темпы ввода жилья в эксплуатацию

Амурстат подвел итоги жилищного строительства в Приамурье. В 2018 году на территории региона ввели в эксплуатацию 2 768 квартир. По вводу жилья лидирует городской округ Благовещенск. В столице Приамурья построили 41,5 % от всего жилья, сданного по области.

Общая площадь жилья, построенного и введенного в эксплуатацию, составила 156,2 тысячи квадратных метров. Это меньше, чем в позапрошлом году. В 2017 году аналогичный показатель равнялся 181,6 тысячи квадратных метров.

За счет собственных и заемных средств амурчане построили 283 квартиры общей площадью 34,2 тысячи квадратных метров. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в целом по области составила 21,9 % (год назад – 17,6 %). На 14 территориях Приамурья ввод жилья производился только индивидуальными застройщиками.

Среди территорий Амурской области по вводу жилья лидирует городской округ Благовещенск, где ввели 41,5 % жилья от сданного по области в целом. Также в числе лидеров по строительству – городской округ Свободный (18,7 %), Благовещенский муниципальный район (13,3 %.), городской округ Белогорск (9 %).

При общей отрицательной динамике ввода жилья в целом по области, на 11 территориях ввод жилья по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличился. Активнее строиться стали Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, а также Благовещенский, Завитинский, Октябрьский, Сковородинский, Тындинский и Шимановский муниципальный районы.