За тигра Амура вступилась власть Приморского края

Приморские власти обратились с предложением отменить переезд тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, в другой парк животных. Документ подписал врио вице-губернатора Александр Костенко.

По его словам, письмо, в котором краевые власти просят рассмотреть вопрос об отмене решения по передаче тигра Амура из приморского сафари-парка в Краснодарский эколого-биологический центр «Парк тигров», было подготовлено после многочисленных обращений, поступивших из разных регионов Дальнего Востока, сообщает «Российская газета».

Одним из аргументов, стало то, что на тигра приезжает посмотреть большое количество туристов, а это соответствует государственным задачам. Как отметил Александр Костенко, приморский сафари-парк планируется включить в комплекс туристических достопримечательностей, расположенных на пути следования в создаваемый природный парк «Южно-Приморский».

Неделю назад стало известно, что тигра Амура хотят отправить в зоопарк Краснодарского края. Животное принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении зоосада «Приамурский» имени В.П.Сысоева, откуда в 2012 году его передали в Приморье по программе размножения этого вида.

Сотрудники Приморского сафари-парка с решением о переезде тигра не согласились. Жители Приморья также попросили в социальных сетях оставить Амура в сафари-парке.

Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев назвал предлог перевозки тигра надуманным и рассказал, что для переезда на Кубань Амур должен сначала отправиться на 30-дневный карантин, затем «вынести три обездвиживания, прочувствовать авто- и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае».

Тигр Амур, – пожалуй, самый известный тигр в мире благодаря его дружбе с козлом по имени Тимур. Как сообщало ИА «Амур.инфо», они подружились в 2015 году после того, как козла, поместили в вольер к хищнику на съедение. Однако козел дал отпор тигру, а спустя некоторое время животные стали мирно сосуществовать на одной территории. За ними следили из более ста стран мира. В январе 2016 года животных разлучили, забрав Тимура на медицинский осмотр.