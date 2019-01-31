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31января
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Фанаты обрушились на Туктамышеву за неудачную шутку

Фанаты обрушились на Туктамышеву за неудачную шутку
Фото: instagram.com/liza_tuktik/?utm_source=ig_embed

Пост Елизаветы Туктамышевой вызвал у фанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой шквал ненависти. Туктамышеву обвинили в «бесчеловечности» и «глупом пиаре».

Фигуристка Елизавета Туктамышева из-за тяжелого заболевания пропустила чемпионат России, и поэтому ее не взяли в основной состав национальной команды на чемпионат Европы. Спортсменка будет представить Россию только на Универсиаде, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года.

Пока Медведева и Загитова доказывают всему миру, что они остаются сильнейшими фигуристками, между их фанатами идет нешуточная война. Туктамышева не смогла удержаться и пошутила над этим в одном из своих постов в Инстаграме.

«Так и жду, чтобы вышел Николай Дроздов и начал "В мире животных": "Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе», – написала фигуристка. «Туктамышевоботов» спортсменка назвала вымершим видом.

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Высказывания НЕКОТОРЫХ людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал «В мире животных». -Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе. -Николай Николаевич, а где туктамышевоботы? -Они давно вымерли...••••••••••••••••• Statements of some people about figure skating in comments are really surprising. It’s like watching channel Animal Planet. -Here you can see Zagibot, near with him is Medvebot, usually they’re hanging out together. -And where are Tuktamyshevobots? -They’re extinct years ago... 😂 #шуткиоттуктика #lizatuktik #figureskating #Tuktamyshevaelizaveta

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

После выхода поста на фигуристку обрушились многие фанаты фигурного катания, в особенности поклонники Загитовой и Медведвой. Пользователи не оценили юмора Туктамышевой. «Мы не загитоботы, а поклонники Загитовой, которые любят ее, боготворят, Алину невозможно не любить!», «Лиза опять пиарится на других, выглядит жалко», «Сарказм – удел обиженных и оскорбленных», «Лучше книжку почитай, чем пиариться за счёт других, то болельщики не те, то Кармен чудная, одна стюардесса в пошлом наряде хороша», «Юмор, канечно, хорошая вещь, но пока что, нет от этого толка в спортивной карьере Вашей. Возьми золото ЧМ 2019, тогда и поюморим над другими, а пока только обиженная девочка», – разразились комментариями пользователи.

Поклонники Туктамышевой тоже не остались в стороне. Они попытались успокоить разъяренных пользователей. Им напомнили, что и Медведева, и Загитова, и Туктамышева выступают за одну страну – Россию. Поэтому логичнее было бы не воевать друг с другом, а радоваться успеху каждой из этих талантливых фигуристок: «Лиза, у вас великолепное чувство юмора!», «Какая разница, кто за кого болеет? Вы все русские и это самое главное!», «Туктамышеботы тоже тут! Мы есть!» и другие комментарии.

Из всех трех фигуристок Туктамышева активнее всех ведет социальные сети и часто радует поклонников постами и историями. Медведева и Загитова выкладывают фотографии значительно реже и без провокационных подписей.

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#спорт

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