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31января
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сегодня, 14:59 0

Осужденные Возжаевской колонии ежедневно пекут по 700 буханок хлеба

Осужденные Возжаевской колонии ежедневно пекут по 700 буханок хлеба
Фото: ru.depositphotos.com

Заключенные исправительной колонии № 2, расположенной в Белогорском районе, занимаются выпечкой хлеба. Здесь оборудована собственная пекарня, которая позволяет обеспечивать осужденных свежим хлебом.

На производственном участке трудоустроены шесть осужденных, прошедших обучение по специальности повар со знанием основ пекарского дела. В пекарне имеется современное оборудование: тестомесы, расстоечные печи и пекарские шкафы.

Производственные мощности позволяют в полном объеме обеспечивать продукцией столовую учреждения. Ежедневно в пекарне выпекается около 700 буханок пшенично-ржаного хлеба и хлеба из муки второго сорта, который соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемым к продукции.

Основной целью развития производства в учреждениях УИС является организация трудового воспитания осужденных, развитие трудовых навыков осужденных, необходимых им для последующей скорейшей адаптации в обществе, а также для обеспечения компенсации ими всех затрат государства на своё содержание и возмещения ими убытков, причиненных своими противоправными действиями, сообщает сайт областного управления ФСИН.

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#производство

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