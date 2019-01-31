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31января
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сегодня, 14:54 0

В России ввели персональные рейтинги для кредитования

В России ввели персональные рейтинги для кредитования
Фото: Амур.инфо

Выяснить свои шансы на получение банковского кредита можно через портал Госуслуг. Россиянам начнут выдавать индивидуальный кредитный рейтинг.

Поправка была внесена в закон «О кредитных историях», который вступил в силу 31 января 2019 года.

Согласно документу, теперь вместе с кредитной историей заёмщик сможет узнать свой балл, который кредиторы выставляют ему по определённым критериям. В расчёт принимают в том числе просроченные платежи, уровень долговой нагрузки и количество запросов кредитной истории.

«Однако заёмщикам нужно помнить, что даже очень высокий индивидуальный кредитный рейтинг не является гарантией одобрения кредита», – предупредили в Объединенном кредитном бюро.

Кредитную историю теперь также можно получить через портал Госуслуги, сообщает Life.ru.

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