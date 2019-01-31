Минприроды предлагает упростить доступ иностранцев к добыче золота в России

Основной акционер ГК «Петропавловск» Кенес Ракишев поддержал «золотую» инициативу Минприроды России. Министерство природных ресурсов и экологии намерено упростить доступ иностранцев к добыче золота на территории России.

Теперь зарубежным инвесторам придется меньше обращаться за разрешениями правительства на освоение месторождений, сообщает vg-news.ru.

Минприроды предложило освободить золотые месторождения с запасами менее 200 тонн драгметалла от статуса участков недр федерального значения. Такая новация содержится в проекте федерального закона, опубликованного на федеральном портале правовых актов. Сейчас такой статус имеют месторождения с запасами до 50 тонн золота.

Новая модель регулирования золотодобычи носит «дестимулирующий характер и ставит целью привлечения иностранных инвестиций», считают в Минприроды.

Сейчас участие иностранцев в разработке недр федерального значения должно быть одобрено правительственной комиссией по иностранным инвестициям. В канадской компании Kinross Gold и EY подсчитали, что при либерализации доступа к разработке месторождений, российская золотодобывающая отрасль может привлечь дополнительно $1,2 миллиарда прямых иностранных инвестиций до 2041 года.

Инициативу Минприроды уже одобрил основной акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. Он считает, что новые правила должны положительно сказаться на развитии бизнеса, сообщают «Ведомости».

«Petropavlovsk рассматривает возможности покупки активов в России, поэтому будет внимательно изучать инициативы Минприроды, которые нацелены на облегчение привлечения инвестиций, в том числе иностранных», – добавил он.

Сейчас Petropavlovsk занимается разработкой золотых месторождений в Амурской области на четырех рудниках — «Покровский», «Пионер», «Маломыр» и «Албын» и входит в топ-5 российских золотодобытчиков. При этом Кенес Ракишев недавно заявил, что рассматривает возможность покупки еще двух шахт в России.

Идея Минприроды здравая, но в нераспределенном фонде месторождения с сырьевой базой больше 50 тонн можно пересчитать по пальцам, отметили в одной из золотодобывающих компаний.

«Пятьдесят тонн – это не среднее месторождение, а маленькое. Ради такого актива компании не пойдут работать в Россию. Двести тонн – уже другой разговор», – считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.

Такие запасы неинтересны для крупных игроков, но вполне достаточны для средних и мелких, полагает он. Изменение границы запасов может придать индустрии новый импульс. «Сейчас регуляция очень строгая и риски потери проекта, особенно небольшим иностранным первооткрывателем, довольно высоки», – считает Сосновский.

Действующая сегодня процедура согласования правительством передачи лицензии затягивает процесс и создает инвесторам лишние трудности, - подчеркивает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Если правила смягчат, это поможет работающим иностранным компаниям сократить административную работу и откроет возможности для новых инвесторов, заключает эксперт.

«Петропавловск» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, как по производству, так и по золоторудным запасам и минеральным ресурсам. Крупнейшим акционером компании с долей 22,4 % акций и 6,83 % голосов в конвертируемых облигациях является казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, купивший их у холдинга «Ренова». Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.