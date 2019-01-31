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31января
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сегодня, 14:27 0

Женщина застряла в лифте и просидела в нем три дня

Женщина застряла в лифте и просидела в нем три дня
Фото: Амур.инфо

53-летняя женщина три дня просидела в лифте на Манхэттене. Маритес Фортализа трудилась уборщицей в таунхаусе. Придя в дом для того, чтобы навести порядок, она застряла в лифте.

В пятницу вечером Фортализа пришла, чтобы провести уборку в доме банкира. Она вошла в лифт, но неожиданно он застрял между вторым и третьим этажом. Все выходные её начальника и его родственников видно не было. Женщину удалось вызволить только в понедельник, когда все вернулись домой.

Пожарные прибыли около полудня по местному времени и разомкнули двери лифта. К этому моменту уборщица чувствовала себя очень плохо, поскольку была сильно обезвожена.

Сейчас госпожа Фортализа поправляет здоровье в больнице. Семья Уоррена Стивенса беспокоится за ее самочувствие, поскольку женщина работала в их доме уже 18 лет, и, как сообщают Стивенсы, фактически была членом семьи. В госпиталь ее отвез один из родственников миллионера.

Причина инцидента расследуется. Хозяева рассказали, что лифт проходил проверку в 2018 году, и никаких жалоб на его работу у владельцев не было, сообщает Eg.ru.

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#жизнь #происшествия

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