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сегодня, 13:59 3

Программа Приамурья вошла в нацпроект «Безопасные и качественные дороги»

Программа Приамурья вошла в нацпроект «Безопасные и качественные дороги»
Фото: Амур.инфо

Приамурье вошло в число 39 регионов, согласовавших с Росавтодором региональные программы по ремонту дорог. Об этом сообщили на совещании в Москве, посвященном реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Мы начали большую работу по привлечению в областной дорожный фонд средств федерального бюджета. В течение последних трех месяцев представители проектной группы совместно с федеральным дорожным агентством провели большую работу по подготовке нашей программы», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Проектом предусмотрены работы по ремонту дорожного полотна, тротуаров, установке светофоров, леерного ограждения, монтажу дорожных знаков, устройству ливневой канализации, сетей наружного освещения и разработке проектно-сметной документации.

В состав дорожной сети Благовещенской агломерации вошли Благовещенск и населенные пункты: Белогорье, Аэропорт, Садовое, Чигири, Вернеблаговещенское, Игнатьево, Владимировка и Усть-Ивановка.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, входящих в Благовещенскую агломерацию, составляет 279 километров. Из них по экспертной оценке в нормативном состоянии находятся 65 % дорог. К 2024 году планируется, что в окрестностях Благовещенска будет 85 % качественных дорог.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Благовещенску и ближайшим селам из федерального бюджета будут выделять по 405 миллионов рублей в течение 6 лет.

«Впервые дорожный фонд области получает такие средства из федерального бюджета – это позволит увеличить финансирование ремонта дорог в Благовещенске в два раза. Учитывая, что о включении нас в нацпроект стало известно на днях. На 2019 год план выполнения ремонта дорог уже сформирован без включения крупных объектов и масштабных работ, так как для таких мероприятий требуется разработка проектно-сметной документации. В текущем году мы планируем разработать ПСД, а уже с 2020 года приступим к проблемным и сложным объектам», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

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#областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Нормально так, область вошла в программу, а ремонт задумали в Благовещенской "агломерации" (странное название какое-то). При чем до всех перечисленных поселений дороги вполне себе нормальные. До Игнатьево дорога нормальная, а дальше что, не люди живут? За Марково вообще гравийка.

    До Ивановки каждый год дорогу катками утюжат.

    Что в области других дорог нет? Которые требуют, да уже не просто требуют, они уже взывают о ремонте.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    в области других дорог уже НЕТ.развалились давно, а ремонтировать никто не собирается.

  • nikamura

    nikamura
    1 час назад

    Половина денег уйдет на заборы.

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