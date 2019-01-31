Отчет конкурсного управляющего Олекминского рудника перенесли на 29 апреля

Решением от 27 июля 2018 года ООО «Олекминский рудник» признано несостоятельным по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника. В отношении общества введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Денис Мирошниченко.

К судебному заседанию в Арбитражный суд поступил отчет конкурсного управляющего, протокол собрания кредиторов, реестр требований кредиторов должника, отчет о движении денежных средств, иные документы, подготовленные конкурсным управляющим по итогам проведения процедуры конкурсного производства, а также представлено ходатайство о продлении срока конкурсного производства на три месяца.

Сформирован реестр требований кредиторов. Задолженность перед кредиторами первой и второй очереди отсутствует; задолженность перед кредиторами третьей очереди составила 159 458 859 рублей 1 копейка. Расходы на процедуру банкротства составили 102 616 146 рублей 3 копейки. Возмещено расходов на сумму 16 441 696 рублей 48 копеек, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил заявленное ходатайство конкурсного управляющего и продлил срок конкурсного производства для проведения всех необходимых мероприятий процедуры конкурсного производства, формирования конкурсной массы, расчета с кредиторами и завершения конкурсного производства, на три месяца. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего состоится 29 апреля.