Патриарх Кирилл настаивает на выводе абортов из системы ОМС

«Вынужден сказать, что законодательные изменения в этом вопросе не произошли. До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может: за то, чтобы бесплатно избавиться от нежелательного ребенка. (…) За это платит налогоплательщик — не за то, чтобы помочь поправить здоровье, а чтобы избавиться кому-то от нежелательного ребенка. И мы все участвуем в оплате такого рода манипуляции», — заявил патриарх Кирилл.

Патриарх отметил, что общественная дискуссия на эту тему продолжается, и сегодня уже выработаны варианты решения, которые бы позволили признать право на жизнь за нерожденным ребенком и вывести аборты, совершаемые не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования.

«В качестве контраргументов говорят, что это спровоцирует подпольные аборты, несчастные женщины пойдут неизвестно к кому с неизвестно какими последствиями для их здоровья. Но я хотел бы сказать совершенно определённо, что не знаю ни одного случая — и, наверное, не только я, а все, кто интересовался этой темой, — чтобы подпольные аборты совершались бесплатно. Всё за деньги! Поэтому речь идёт не о деньгах: и там деньги, и тут деньги. Речь идёт именно о том, чтобы за деньги налогоплательщиков, в том числе, которые категорически выступают против абортов, совершаемых без медицинских показаний, оплачивались эти манипуляции», — пояснил патриарх Кирилл.

Между тем, как сообщает информагентство, в Госдуме создается рабочая группа, которая совместно с экспертным сообществом и Русской православной церковью будет обсуждать наиболее острые и важные вопросы.

В рабочую группу войдут представители всех парламентских фракций, профильных комитетов, правительства РФ, экспертного сообщества и РПЦ.