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31января
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Патриарх Кирилл настаивает на выводе абортов из системы ОМС

Патриарх Кирилл настаивает на выводе абортов из системы ОМС
Фото: ru.depositphotos.com

Русская православная церковь констатирует негативные последствия доступности абортов в России и настаивает на выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. об этом 30 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Рождественских парламентских встреч в Госдуме, сообщает ИА REGNUM.

«Вынужден сказать, что законодательные изменения в этом вопросе не произошли. До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может: за то, чтобы бесплатно избавиться от нежелательного ребенка. (…) За это платит налогоплательщик — не за то, чтобы помочь поправить здоровье, а чтобы избавиться кому-то от нежелательного ребенка. И мы все участвуем в оплате такого рода манипуляции», — заявил патриарх Кирилл.

Патриарх отметил, что общественная дискуссия на эту тему продолжается, и сегодня уже выработаны варианты решения, которые бы позволили признать право на жизнь за нерожденным ребенком и вывести аборты, совершаемые не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования.

«В качестве контраргументов говорят, что это спровоцирует подпольные аборты, несчастные женщины пойдут неизвестно к кому с неизвестно какими последствиями для их здоровья. Но я хотел бы сказать совершенно определённо, что не знаю ни одного случая — и, наверное, не только я, а все, кто интересовался этой темой, — чтобы подпольные аборты совершались бесплатно. Всё за деньги! Поэтому речь идёт не о деньгах: и там деньги, и тут деньги. Речь идёт именно о том, чтобы за деньги налогоплательщиков, в том числе, которые категорически выступают против абортов, совершаемых без медицинских показаний, оплачивались эти манипуляции», — пояснил патриарх Кирилл.

Между тем, как сообщает информагентство, в Госдуме создается рабочая группа, которая совместно с экспертным сообществом и Русской православной церковью будет обсуждать наиболее острые и важные вопросы.

В рабочую группу войдут представители всех парламентских фракций, профильных комитетов, правительства РФ, экспертного сообщества и РПЦ.

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#дети #закон #религия

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    что же церковь лезет в мирские дела то. гражданское общество само решает, для чего собирать налоги. попы пусть заведуют у себя.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Настаивает!? А кто он такой, что бы настаивать?

  • Deitra

    Deitra
    2 часа назад

    Как же несчастную РПЦ тревожат кошельки налогоплательщиков. Аж спать не может патриарх, всё беспокоится.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Речь идёт именно о том, чтобы за деньги налогоплательщиков, в том числе, которые категорически выступают против абортов, совершаемых без медицинских показаний, оплачивались эти манипуляции», — пояснил патриарх Кирилл".

    Так его все же моральная сторона волнует или финансовая?... За свои, выходит, можно?...

    И причем тут общие деньги налогоплательщиков, когда каждый налогоплательщик индивидуально отчисляет деньги на свое здоровье?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    DeitraКак же несчастную РПЦ тревожат кошельки налогоплательщиков. Аж спать не может патриарх, всё беспокоится.
    интересно, как в связи с этим снизится налог?

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Как то не по божески...Больше коммерческого интереса. Деньги деньги деньги...

    С уважением

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Пусть чайный гриб настаивает, умник

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад



    в Госдуме создается рабочая группа, которая совместно с экспертным сообществом и Русской православной церковью будет обсуждать наиболее острые и важные вопросы.



    Ничё, что Россия - многоконфессиональная страна, а решать за всех будет ЗАО РПЦ?

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Опять мракобесы лезут в карман обывателю.

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    А че этот поп, не настаивает на запрете продажи табачной продукции?

  • Крылья

    Крылья
    1 час назад

    anschutka



    в Госдуме создается рабочая группа, которая совместно с экспертным сообществом и Русской православной церковью будет обсуждать наиболее острые и важные вопросы.



    Ничё, что Россия - многоконфессиональная страна, а решать за всех будет ЗАО РПЦ?



    Это только для православных))))

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    59 минут назад

    Просто РАН приостановила присвоение звание почетного профессора патриарху Кириллу.

    И Кирилл, как человек простой, решил поразить таки научное сообщество своими познаниями во всех сферах жизни.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    58 минут назад

    А полисе ОМС он не хочет графу "конфессия" ввести? И кто не православнутый, тому повышающий коэффициент.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    58 минут назад

    Вроде Вальке-стакану тоже приостановили.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    57 минут назад

    Извиняюсь, Валентине Матвиенко. Спикеру.

  • ASSA AMUR

    ASSA AMUR
    51 минута назад

    ^^И мы все участвуем в оплате такого рода манипуляции^^

    много ли налогов платит ЗАО РПЦ ??

  • Мозг

    Мозг
    48 минут назад

    Япончик решил окучить паству)))

  • Разиня

    Разиня
    46 минут назад

    Пусть вначале родит - потом уже рассусоливает.

    и ваще - чё это он налогоплательщиками озаботился? Сам он и его подопечные дофига налогов заплатили?

    Эй... де тут глдавный налогоплательщик-блоге Шевченко. Шевченко - ты скока налогов заплатил?

    А ты в курсе, чё Ютуб канал бабло платит за просмотры? Ты уже зарегистрировался как самозанятый или Грешишь по всю мазуту?

    хотя кто твою дребедень смотреть то будет .. ...

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