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Владелец приюта «Дружок» Золотарев пытался обжаловать заключение под стражу

Владелец приюта «Дружок» Золотарев пытался обжаловать заключение под стражу
Фото: Амур.инфо

Вячеслав Золотарев, которого подозревают в жестоком обращении с животными из чигиринского приюта «Дружок», хотел обжаловать решение Благовещенского районного суда, по которому его заключили под стражу на два месяца. Апелляцию рассматривали в суде областном.

Как сообщало Амур.инфо, Золотарева задержали на пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ, когда он возвращался из Таиланда, и поместили в изолятор временного содержания. 24 января по ходатайству следователя полиции его поместили под СИЗО на 2 месяца. Такое решение принял Благовещенский районный суд. Судья согласился с доводами следователя, которая полагала, что, находясь на свободе, Золотарев сможет уничтожить важные улики, оказывать давление на свидетелей, а также скрыться от следствия.

Золотарев подал апелляцию на избранную меру пресечения, однако в Амурском областном суде решение первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, подследственный останется под стражей до 23 марта. Данное решение уже не подлежит обжалованию, сообщил пресс-секретарь Амурского областного суда.

Вячеслава Золотарева подозревают в жестоком обращении с животными в приюте «Дружок», в котором от истощения погибли 42 собаки. Волонтеры несколько лет пытались достучаться до различных инстанций, доказывая, что в приюте с животными, отлавливаемыми по муниципальному контракту, плохо обращаются. Однако никакой реакции не было. Но недавно зоозащитники и полиция смогли попасть на территорию и сделать фото-, видеосъемку голодных полуживых собак, а также кучи трупов животных.

В городской администрации говорят, что регулярно проверяли печально известный приют – как минимум 4 раза в месяц – и никаких серьезных нарушений там не видели. Сам подозреваемый считает себя в этом деле потерпевшим и пытается всю вину за случившееся возложить на наемного работника, который должен был следить за приютом во время пребывания Золотаревых в тропиках.

Просмотров всего: 1503

#животные #происшествия #собачий Освенцим

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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    Прикиньте люди, ему стаж 1 к 2 зачислится нахождение в ИВСе, быстрее на пенсию пойдет.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Изначально возникло подозрение, что смотал на юга, чтобы таким образом безнаказанно избавиться от животных, оставив их умирать голодной смертью. А теперь жмет на версию, которую, наверняка, заранее сформулировал: "Сам подозреваемый считает себя в этом деле потерпевшим и пытается всю вину за случившееся возложить на наемного работника, который должен был следить за приютом во время пребывания Золотаревых в тропиках". Интересен все же тот факт, зачем он оставил у себя столько собак? Это было условие контракта с мэрией, что по его окончании все животные остаются у него, или же чиновники устно договорились таким образом сбагрить собак? Что он заявит следствию, зачем ему столько животных, что собирался с ними делать?

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Надеюсь получит по полной за свой садизм!

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    Мира? а в чем заключается его садизм? Он что лично пытал собак или издевался над ними, Он был в законном отпуске по графику отпусков, Ходить в отпуск - стало преступлением? Почему не посадили сторожа - конкретного участника процесса?

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Давайте искать того человека, который должен был кормить собак, где он? Почему про него ни кто не пишет, фото его не выкладывает?

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    МазепаДавайте искать того человека, который должен был кормить собак, где он? Почему про него ни кто не пишет, фото его не выкладывает?


    Ну да, ну да - надо найти стрелочника.

    Классика жанра.

    С уважением

  • 123654

    123654
    1 час назад

    Мазепа

    Мира? а в чем заключается его садизм? Он что лично пытал собак или издевался над ними, Он был в законном отпуске по графику отпусков, Ходить в отпуск - стало преступлением? Почему не посадили сторожа - конкретного участника процесса?



    Какого сторожа? Его кто-то видел? Сказать можно все что угодно...

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Ведь посмотрите внимательнее -Золотарев открыл приют, выполнил контракт, но не досмотрел за работниками, будучи в отпуске за пределами РФ, в то время "сторож - он же работник" весь корм сожрал вместе со своими собутыльниками, пил гудел, За упущенный в контроль за подчиненными работниками "приюта" - Объявить Золотареву - строгий выговор, с занесением в трудовую книжку!!!

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Ну конечно же сторожа видели-Зоозащитники, и он должен быть по документам "приюта" У кого тогда ЗЗ забирали собак? он есть у них на видео.

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    По документам -Приют -1, начальник- 1, сторож- 1, и отвечать будет 1(сторож), давайте не нарушать статистику (м-ф. Простоквашино).

  • Lizunka

    Lizunka
    1 час назад

    Куда его поместили? Как сообщает Амуринфо: поместили под СИЗО. Я плохо понимаю русский

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    ага, столько проверяющих, столько чиновников вокруг этой истории, столько руководителей, а виноват будет кто? сторож. ЗБС.

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    В то самое место, где трудовой стаж идет день за два, и кормят за счет налогоплательщиков.

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    lana78

    На то он и сторож!

  • Lizunka

    Lizunka
    1 час назад

    Мазепа

    В то самое место, где трудовой стаж идет день за два, и кормят за счет налогоплательщиков.



    СИЗО, я так понимаю, изолятор. Товарища поместили под него? Или внутрь?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    lana78ага, столько проверяющих, столько чиновников вокруг этой истории, столько руководителей, а виноват будет кто? сторож. ЗБС.


    Ну когда аэропорт Благовещенск горел, кого в итоге виноватым признали? Дворника. Дворника, который не убрал из урны дымящийся бычок, от которого пол аэропорта чуть в пепел не превратилось. И ничего, всех все устроило. То, что от бычка может так полыхнуть, никого не смутило, то, что обшивка у аэропорта такая горючая и ее туда явно не дворник поиклепал, тоже никого не смутило.

    Так что в области есть прецеденты по обнаружению "стрелочников" и наказанию непричастных.

  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    собаки не могли так одичать и истощать до костей за время его отпуска, это явно прошёл не один месяц голодовки.

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Трытатасобаки не могли так одичать и истощать до костей за время его отпуска, это явно прошёл не один месяц голодовки.


    Эксперд?

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Мозг

    Уличные собаки г. Благовещенска, были пойманы очень жирными и упитанными, просто не могли убежать от жира.

  • Adolf

    Adolf
    33 минуты назад

    МазепаМира? а в чем заключается его садизм? Он что лично пытал собак или издевался над ними, Он был в законном отпуске по графику отпусков, Ходить в отпуск - стало преступлением? Почему не посадили сторожа - конкретного участника процесса?


    +1

  • ФИО

    ФИО
    26 минут назад

    Мазепа, вы, видимо, адвокат золотарева или жена, что с ним на югах была? Так вот, все ваши потуги оправдать то, что творилось в питомнике, оставьте для суда.

  • Трытата

    Трытата
    24 минуты назад

    Мозг, если ты мозг, то включай его хоть изредка

  • lana78

    lana78
    14 минут назад

    Мозг

    Трытата

    собаки не могли так одичать и истощать до костей за время его отпуска, это явно прошёл не один месяц голодовки.



    Эксперд?


    Я не эксперт, но у меня есть собаки. И да, чтобы довести их до поноса, блох, ВШЕЙ, истощения, обезвоживания, ГЛИСТОВ (не говоря уже о моральном состоянии), потребуется даже не месяц.

  • Мозг

    Мозг
    9 минут назад

    ТрытатаМозг, если ты мозг, то включай его хоть изредка


    Кроме сомнительных претензий у нику, есть что сказать по теме? Или зоо как обычно при отсутствии аргументов переходит на личности? Так вот: если бы ты включал(а) "хоть изредка" с вой мозг, то не писали бы здесь бред.

  • Сарочка

    Сарочка
    8 минут назад

    Тварюга ещё имеет совесть подавать аппеляцию, сиди сволочь, как сидели собаки месяцами без еды и воды тебе падла хоть жрать дают, я бы тебя заморила голодом, закрыла в клетке и уехала бы со спокойной душой отдыхать

  • Мира

    Мира
    6 минут назад

    Мазепа, он садист самый что ни на есть НАСТОЯЩИЙ! Вы видели это "приют"?! Прокатитесь - посмотрите. Это чистый концлагерь. Там такие "условия", что те, кто остались живы... вообщем чудо, что они выжили.

  • Мозг

    Мозг
    5 минут назад

    lana78
    Мозг

    Трытата

    собаки не могли так одичать и истощать до костей за время его отпуска, это явно прошёл не один месяц голодовки.



    Эксперд?


    Я не эксперт, но у меня есть собаки. И да, чтобы довести их до поноса, блох, ВШЕЙ, истощения, обезвоживания, ГЛИСТОВ (не говоря уже о моральном состоянии), потребуется даже не месяц.


    А условия в которых они до отлова проживали, конечно же по вашему мнению исключают вшей, блох, глистов, истощения, обезвоживания. К стати на счёт обезвоживания: а что собачки пьют в своей естественной среде обитания зимой? Чета я не видел поилок на улицах города...

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