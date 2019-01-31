Владелец приюта «Дружок» Золотарев пытался обжаловать заключение под стражу

Фото: Амур.инфо

Вячеслав Золотарев, которого подозревают в жестоком обращении с животными из чигиринского приюта «Дружок», хотел обжаловать решение Благовещенского районного суда, по которому его заключили под стражу на два месяца. Апелляцию рассматривали в суде областном.

Как сообщало Амур.инфо, Золотарева задержали на пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ, когда он возвращался из Таиланда, и поместили в изолятор временного содержания. 24 января по ходатайству следователя полиции его поместили под СИЗО на 2 месяца. Такое решение принял Благовещенский районный суд. Судья согласился с доводами следователя, которая полагала, что, находясь на свободе, Золотарев сможет уничтожить важные улики, оказывать давление на свидетелей, а также скрыться от следствия.

Золотарев подал апелляцию на избранную меру пресечения, однако в Амурском областном суде решение первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, подследственный останется под стражей до 23 марта. Данное решение уже не подлежит обжалованию, сообщил пресс-секретарь Амурского областного суда.

Вячеслава Золотарева подозревают в жестоком обращении с животными в приюте «Дружок», в котором от истощения погибли 42 собаки. Волонтеры несколько лет пытались достучаться до различных инстанций, доказывая, что в приюте с животными, отлавливаемыми по муниципальному контракту, плохо обращаются. Однако никакой реакции не было. Но недавно зоозащитники и полиция смогли попасть на территорию и сделать фото-, видеосъемку голодных полуживых собак, а также кучи трупов животных.

В городской администрации говорят, что регулярно проверяли печально известный приют – как минимум 4 раза в месяц – и никаких серьезных нарушений там не видели. Сам подозреваемый считает себя в этом деле потерпевшим и пытается всю вину за случившееся возложить на наемного работника, который должен был следить за приютом во время пребывания Золотаревых в тропиках.