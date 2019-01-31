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31января
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сегодня, 13:06 6

Амурчанка чуть не замерзла ночью в зимнем поле

Амурчанка чуть не замерзла ночью в зимнем поле

Амурские пожарные спасли автомобилистку, которая могла погибнуть, заблудившись ночью в поле. Жительница Благовещенска поехала одна в ночь на Nissan X-Trail. И попала в беду.

Это случилось в ночь на Крещение, 19 января, в Благовещенском районе между селами Марково и Игнатьево. Дозвонившись до службы спасения, женщина смогла сообщить свое местонахождение, сделав скриншот в программе «2 ГИС» на телефоне. На помощь отправились сотрудники пожарного поста Благовещенского района.

Прибыв на место происшествия, спасатели не нашли там застрявший автомобиль. Тогда двое пожарных отправились по полю пешком, освещая дорогу фонариками. Через три километра они заметили машину.

Как оказалось, благовещенка решила срезать путь и повернула на проселочную дорогу через поле. Чуть позже женщина поняла, что заблудилась в темноте. Решив развернуться, автомобилистка заехала колесом на насыпь. Машину занесло и выбросило с дороги.

Огнеборцы не смогли самостоятельно вытащить автомобиль из ямы. Они обратились за помощью к военнослужащим, которые помогли вытянуть Nissan на дорогу. Операция по спасению продолжалась несколько часов. На место дислокации пожарные вернулись около четырех утра.

Позже спасенная женщина позвонила в Амурский центр ГЗ и ПБ и поблагодарила за спасенную жизнь. До сих пор она не может спокойно вспоминать об этом происшествии – плачет. Особую благодарность амурчанка выразила дежурной смене пожарного поста при пожарной части № 41 села Михайловка во главе с начальником поста Русланом Кононовым.

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#происшествия

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Комментарии
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  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    Вот дурында бензин хотела с экономить ,после этого случая подзавязку будет заправляться бойцам МЧС И ПОГРОНЦАМ большое уважение.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Интересно, чем дама думала, поехав зимой по полям? Ниссан там Тиида какая нибудь, не Патрол и не Патфайндер скорее всего.

  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    Там как бы ещё пограничная зона рядом ..Уехала б Китай ненароком))) Вот тогда бы точно проблем нажила. Мчсникам спасибо.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Да она, скорее всего, с другой стороны по полям поехала если ехать от Марково к Михайловке, то она по правой стороне плутала. А скорее всего она этих самых пограничников и об'езжала по полям. Там есть проезды, но ночью и зимой ездить там, ну это экстрим конечно. Кстати, кроме паспорта вообще ничего не нужно для проезда.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором. Пожарным уважение и вопрос. А должны ли они были машину вытаскивать или только людей эвакуировать?

  • Егорий

    Егорий
    56 минут назад

    "Жительница Благовещенска поехала одна в ночь на Nissan X-Trail" - что дает читателю информация о марке машины? Мы должны ужаснуться глупости этой женщины? А если бы у нее был Nissan Patrol?

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