Амурчанка чуть не замерзла ночью в зимнем поле

Амурские пожарные спасли автомобилистку, которая могла погибнуть, заблудившись ночью в поле. Жительница Благовещенска поехала одна в ночь на Nissan X-Trail. И попала в беду.

Это случилось в ночь на Крещение, 19 января, в Благовещенском районе между селами Марково и Игнатьево. Дозвонившись до службы спасения, женщина смогла сообщить свое местонахождение, сделав скриншот в программе «2 ГИС» на телефоне. На помощь отправились сотрудники пожарного поста Благовещенского района.

Прибыв на место происшествия, спасатели не нашли там застрявший автомобиль. Тогда двое пожарных отправились по полю пешком, освещая дорогу фонариками. Через три километра они заметили машину.

Как оказалось, благовещенка решила срезать путь и повернула на проселочную дорогу через поле. Чуть позже женщина поняла, что заблудилась в темноте. Решив развернуться, автомобилистка заехала колесом на насыпь. Машину занесло и выбросило с дороги.

Огнеборцы не смогли самостоятельно вытащить автомобиль из ямы. Они обратились за помощью к военнослужащим, которые помогли вытянуть Nissan на дорогу. Операция по спасению продолжалась несколько часов. На место дислокации пожарные вернулись около четырех утра.

Позже спасенная женщина позвонила в Амурский центр ГЗ и ПБ и поблагодарила за спасенную жизнь. До сих пор она не может спокойно вспоминать об этом происшествии – плачет. Особую благодарность амурчанка выразила дежурной смене пожарного поста при пожарной части № 41 села Михайловка во главе с начальником поста Русланом Кононовым.