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31января
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сегодня, 12:58 15

В Моховой Пади собаки устроили «катание» на горке

В Моховой Пади собаки устроили «катание» на горке
Фото: www.amur.info

В Моховой Пади Благовещенска местные жители заметили необычную картину: стая собак, гулявшая во дворе, гуськом расселась по спуску детской деревянной горки. Раньше, по их словам, звери тут постоянно играли, но так себя не вели.

В редакцию ИА «Амур.инфо» фотографию с «катающимися» собаками прислала местная жительница Анастасия. Она пояснила, горка эта находится во дворе неподалеку от дома ДОС 21.

«Здесь во дворе постоянно живут три собаки: пес Бэтмен и две его подружки. Люди их подкармливают, их здесь все знают. Так вышло, что недавно одна из собачек – рыженькая – загуляла. И поэтому во двор набежало множество собак. Не только беспризорные, есть псы и из домов в частном секторе», – пояснила Анастасия.

Животные долгое время носятся во дворе, в том числе и по горке, но, чтобы они вот так рассаживались на ней, она раньше не видела.

«Это, видимо, из-за пришлых собак, – решила Анастасия. – Все местные сидят на горке, а вокруг бродят чужие. Потом, кстати, была небольшая драка».

Просмотров всего: 3380

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Модератор

    Модератор
    3 часа назад

  • Модератор

    Модератор
    3 часа назад

  • кирюша

    кирюша
    3 часа назад

    Весна видать приближается...

  • Мозг

    Мозг
    3 часа назад

    Это место для безхозных собак? О__о

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Кушать хотят!

    Детишек ждут...

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Модератор



    "В очередь! В очередь, сукины дети" (с) Шариков

  • Красаучик

    Красаучик
    2 часа назад

    Оргия

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    Вот вам детишки желтый снег и лед на горку!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Нарочно не придумаешь. Выстроились по росту. Слава богу, не в моем дворе.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Мартовская ЗимаНарочно не придумаешь. Выстроились по росту. Слава богу, не в моем дворе.


    В смысле? Взорвали бы их вместе с Горкой или наоборот причинили бы им добро - свезли в приют?)

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    Дмитрий1
    Мартовская ЗимаНарочно не придумаешь. Выстроились по росту. Слава богу, не в моем дворе.


    В смысле? Взорвали бы их вместе с Горкой или наоборот причинили бы им добро - свезли в приют?)


    Залечили бы досмерти... Как любят делать зоозащитники...

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Хорошо что Золоторёв сидит

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    alex 3Хорошо что Золоторёв сидит


    Чем хорошо? Тем что собаки засерают места где играют дети?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Мозг

    Дмитрий1

    Мартовская ЗимаНарочно не придумаешь. Выстроились по росту. Слава богу, не в моем дворе.


    В смысле? Взорвали бы их вместе с Горкой или наоборот причинили бы им добро - свезли в приют?)


    Залечили бы досмерти... Как любят делать зоозащитники...


    Я бы боялась выйти во двор.

  • uslon

    uslon
    13 минут назад

    При царях, в 1899 году, на улицах Благи отловили 100 с лишком собак. Около 30 забрали обнаружившиеся хозяева, остальных, выждав время, пустили в расход. Всё это было в рамках борьбы с бродячими собаками.

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