В Моховой Пади собаки устроили «катание» на горке

В Моховой Пади Благовещенска местные жители заметили необычную картину: стая собак, гулявшая во дворе, гуськом расселась по спуску детской деревянной горки. Раньше, по их словам, звери тут постоянно играли, но так себя не вели.

В редакцию ИА «Амур.инфо» фотографию с «катающимися» собаками прислала местная жительница Анастасия. Она пояснила, горка эта находится во дворе неподалеку от дома ДОС 21.

«Здесь во дворе постоянно живут три собаки: пес Бэтмен и две его подружки. Люди их подкармливают, их здесь все знают. Так вышло, что недавно одна из собачек – рыженькая – загуляла. И поэтому во двор набежало множество собак. Не только беспризорные, есть псы и из домов в частном секторе», – пояснила Анастасия.

Животные долгое время носятся во дворе, в том числе и по горке, но, чтобы они вот так рассаживались на ней, она раньше не видела.

«Это, видимо, из-за пришлых собак, – решила Анастасия. – Все местные сидят на горке, а вокруг бродят чужие. Потом, кстати, была небольшая драка».