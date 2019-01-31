Либерал-демократ Сергей Завьялов досрочно сложил полномочия депутата гордумы

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Депутат Благовещенской городской Думы, руководитель фракции ЛДПР, Сергей Завьялов решил досрочно сложить полномочия. Его заявление народные избранники рассмотрели на заседании Думы 31 января.

Народные избранники проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Сергея Завьялова. 20 депутатов одобрили это решение.

«Считать полномочия депутата Благовещенской городской шестого созыва Думы Завьялова Сергея Валерьевича, избранного по единому избирательному муниципальному округу, досрочно прекращенными с 30 января 2019 года на основании его заявления», – сообщается в решении Благовещенской городской Думы.

Сергей Завьялов – врач по образованию. Он работал по специальности в Амурской областной клинической больнице. После – стал бизнесменом. В 2014 году был избран депутатом Благовещенской городской Думы от ЛДПР. После ухода в Госдуму либерал-демократа Андрея Кузьмина в результате сентябрьских выборов 2018 года, Завьялов возглавил думскую фракцию ЛДПР. С чем связано сложение полномочий депутата, на заседании Благовещенской городской Думы не сообщили.

Сам Сергей Завьялов на заседание не пришел. Для комментариев по телефону – недоступен.

В ноябре 2018 года Амур.инфо получило информацию о проверке, которую проводили по распоряжению губернатора Амурской области на основании заявления, поступившего из Благовещенской городской Думы. Специалисты дополнительно проверяли полноту и достоверность сведений о доходах депутата Сергея Завьялова.

В декларации депутата за 2017 год, опубликованной на сайте Благовещенской городской Думы, указано, что он владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами, нежилым помещением, легковыми автомобилями Toyota Land Cruiser и Lexus GX 460. Среди спецтранспорта в собственности находятся: тягач, автомобильный кран, катер, моторная лодка, полуприцеп, бульдозер, экскаватор. В пользовании находится квартира площадью 107,6 квадратных метра.

Задекларированный годовой доход – 683 200 рублей. Супруга Сергея Завьялова владеет квартирой, автостоянкой и земельным участком.

9 ноября 2018 года Амур.инфо запрашивало комментарий Сергея Завьялова по поводу проведения проверки относительно полноты и достоверности сведений о доходах.

«Я далеко не первый в отношении кого проводятся проверки, в том числе и в городской Думе. Это нормальная стандартная процедура. Ничего сверхъестественного в этом нет, пускай проверяют. Для этого и существует антикоррупционный комитет, чтобы посмотрел проверил и в случае чего внес представление. Я видел эти документы, я там несколько договоров мог не указать, пускай проверят, если не указал, я дополню», – пояснял Амур.инфо Сергей Завьялов.

Также он предположил, что дополнительная проверка сведений о доходах могла быть связана с «корпоративным спором». По информации из открытых источников, спор касался руководства и распоряжения средствами «Дальневосточной горнорудной компании «БИТЭ», в которую китайские инвесторы вложили 3 432 800 долларов США. Несколько дел на этот счет рассматривались в Арбитражном суде Амурской области.