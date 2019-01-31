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31января
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сегодня, 12:36 0

Федеральные деньги помогут решить проблему очередей для амурчан с психическими расстройствами

Правительство России в 2019 году выделило регионам 2 миллиарда рублей на строительство 17 психоневрологическиих интернатов. Это следует из распоряжения правительства, созданного в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Документ, разработан Минтруда РФ. Деньги на эти цели получит и Амурская область.

В распоряжении предусмотрено пообъектное распределение субсидий на строительство 17 психоневрологических интернатов в российских регионах. Это: республики Крым, Марий Эл, Хакасия, Тыва, Татарстан, Якутия и Мордовия, Красноярский и Хабаровский края, а также Томская, Саратовская, Омская, Новгородская, Иркутская, Воронежская, Астраханская и Амурская области, сообщает РБК.

Срок ввода в эксплуатацию объектов – с 2019 по 2021 год, в зависимости от региона.

Самые большие объекты, строительство которых предусмотрено документом, – Хабаровский женский психоневрологический интернат на 400 мест в селе Некрасовка и Красногвардейский психоневрологический интернат на 250 мест в селе Некрасово в Крыму.

Регионам распоряжение предписывает утвердить предложенный порядок расходования средств, а Министерству труда — «обеспечить в срок до 15 февраля 2019 года заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий».

По словам собеседника РБК, документ, датированный 28 января, уже подписан Дмитрием Медведевым.

Как сообщало Амур.инфо, федеральные деньги помогут решить проблему с нехваткой мест для амурчан с психоневрологическими расстройствами – будет достроен спальный корпус на 50 мест Белогорского дома-интерната. Там под опекой государства сейчас находятся более 600 человек с подобными заболеваниями. Работы пройдут в 2019–2020 годах.

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#здоровье #российская власть #финансы

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