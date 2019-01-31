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Осужден последний лжесвидетель по делу об убийстве в Благовещенске из карабина «Сайга»

Осужден последний лжесвидетель по делу об убийстве в Благовещенске из карабина «Сайга»
Фото: www.amur.info

Благовещенский городской суд признал виновным третьего и последнего лжесвидетеля по делу об убийстве Максима Мараева из карабина «Сайга». Виновным в убийстве был признан Матвей Бегеза. Затем суд рассмотрел дела нескольких лжесвидетелей, которые пытались выгородить убийцу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», убийство произошло в ноябре 2016 года ночью возле входа в ночной клуб в центре Благовещенска – в районе улиц Ленина и Шевченко. Суд установил, что Матвей Бегеза в упор несколько раз выстрелил в Максима Мараева из самозарядного карабина «Сайга-12». Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его не удалось. Суд признал стрелявшего виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы.

Затем в суде рассмотрели несколько дел о лжесвидетельстве нескольких друзей убийцы, которые в суде пытались выгородить друга. Первый из них был осужден в мае 2018 года, второй – в августе. Третий лжесвидетель также хотел помочь другу избежать уголовного наказания. Он дал показания следствию о том, что видел у Максима Мараева пистолет под рубашкой. А также рассказал, что Мараев угрожал застрелить общего друга его и Бегезы. В суде по делу об убийстве он их подтвердил.

Когда в городском суде начали рассматривать дело о его лжесвидетельстве, молодой человек свою вину не признал. Однако она подтверждается иными доказательствами. показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и выемки, протоколом осмотра предметов.

Доводы подсудимого о его невиновности в совершении данного преступления суд расценил как избранный им способ защиты, с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. В результате суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда.

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