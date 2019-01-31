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31января
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сегодня, 11:40 0

Благовещенец похитил почти 70 тонн сои

Благовещенец похитил почти 70 тонн сои
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд осудил 31-летнего мужчину за мошенничество в особо крупном размере. Следствие установило, что благовещенец путем обмана похитил 68,88 тонны сои на сумму больше 1 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в 2018 году осужденный нашел в интернете реквизиты компании-покупателя, сведения о его генеральном директоре, образец печати, а также паспортные данные представителя организации по имени Павел, которые с помощью компьютерной программы изменил.

Далее, лже-Павел составил фиктивный договор поставки бобовых культур и доверенность о том, что он якобы является доверенным лицом компании-покупателя, которые направил электронной почтой организации-продавцу.

После этого мужчина договорился еще с одной организацией на отгрузку сои на ее базе, пообещав, что продаст товар за меньшую стоимость. Затем благовещенец забрал у компании-продавца сою и перевез на базу. Оплачивать товар не стал.

Суд приговорил мошенника к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Благовещенска. Приговор в законную силу не вступил.

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#происшествия #сельское хозяйство

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