Черные лесорубы в Благовещенском районе уничтожили 66 деревьев

Фото: администрация Благовещенского района

В начале года сводная группа администрации Благовещенского района и Благовещенского лесничества провела совместный рейд по выявлению фактов незаконной заготовки древесины на территории района. В ходе рейда обнаружили место незаконной рубки между селами Грязнушка и Новопетровка.

В лесу находились два грузовых автомобиля марки ГАЗ-53, груженных пилеными и рублеными бревнами черной и белой березы, а также монгольского дуба. Лесничие замерили и рассчитали ущерб, который нанесли черные лесорубы. Результаты расчета показали следующее: белой березы уничтожили на 34 302 рубля; черной березы срубили в общей сложности на 22 947 рублей; ущерб по монгольскому дубу составил 227 452 рубля.

На месте лесного преступления орудовали 4 человека, двое из которых убежали, побросав пилы. Двоих других опрашивали сотрудники, но имен своих нарушители не назвали. Всего злоумышленникам удалось уничтожить 17 белых берез, 14 черных и 35 монгольских дубов.

«Данный материал будет направлен в природоохранную прокуратуру и полицию для привлечения лиц, совершивших преступления, к уголовной ответственности, – рассказывает руководитель сектора муниципального земельного контроля Благовещенского района Максим Воронов. – По номерам автомобилей имена злоумышленников были установлены. Сейчас им грозит немалый штраф и уголовное наказание».