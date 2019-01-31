Под Свободным при опрокидывании грузовика пострадали два человека
На объездной дороге в Свободном произошла авария – с дороги съехал и опрокинулся грузовик MAN. При этом пострадали водитель и пассажир. ДТП произошло около 7 часов утра в среду, 30 января.
По данным амурской Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В автоаварии имеются пострадавшие – водитель 1970 года рождения и пассажир 1990 года рождения.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.
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