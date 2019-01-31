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Жители Магдагачинского района пожаловались в прокуратуру на холод в домах

Жители Магдагачинского района пожаловались в прокуратуру на холод в домах

Прокуратура Магдагачинского района провела проверку по обращениям жителей села Чалганы о нарушениях температурного режима в домах. Установлено, что на сельской котельной в декабре 2018 года допускались отклонения температуры теплоносителя от установленного графика регулирования отпуска тепла.

В результате в 18 жилых домах температура снизилась до 14 градусов Цельсия. Некачественные услуги теплоснабжения также поставлялись в местную школу, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

«В целях устранения нарушений прокурор района в суд направил исковое заявление с требованием обязать теплоснабжающую организацию не допускать отклонения температуры теплоносителя от утвержденного графика на период всего отопительного сезона. Магдагачинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, решение обращено к немедленному исполнению», – сообщается на сайте прокуратуры.

Теплоснабжающей организацией приняты меры по исполнению судебного решения: персонал котельной дополнен работниками, обеспечена необходимая техника. В настоящее время температурный режим соответствует нормативному.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений прокурор района внес представление руководителю теплоснабжающей организации и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Рассмотрение актов реагирования находится на контроле.

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#ЖКХ

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