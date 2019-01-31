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31января
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сегодня, 11:01 2

В Харбине Олег Турков предложил покупать амурские кукурузу, пшеницу и свинину

В Харбине Олег Турков предложил покупать амурские кукурузу, пшеницу и свинину
Фото: www.amur.info

В рамках визита в Харбин амурские чиновники посетили крупнейшую аграрную компанию провинции Хэйлунцзян «Бэйдахуан», которая занимается выращиванием зерновых, сои, кукурузы и других видов сельхозпродукции, а также производством молока, свиноводством. Фирма входит в число трехсот крупнейших сельхозпредприятий Китая.

«У компании есть большие заводы по переработке сои. В Приамурье они покупают сою и соевое масло, – рассказал областной министр сельского хозяйства Олег Турков. – Наша цель на этих переговорах была – убедить компанию, чтобы они ориентировались на покупку не только нашей сои, а и на другие виды сельхозпродукции. Для нас очень актуально выращивание зерновых, пшеницы, кукурузы, потому что увеличение объёмов производства сои невозможно без выращивания этих культур. Это правильный севооборот. Интерес у китайской стороны к такому сотрудничеству есть. И мы хотим это направление развивать. Подобные переговоры мы ведём и с другими компаниями, которые работают не только в Китае. Самый главный, ключевой вопрос: мы хотим, чтобы продавалась не только соя, наш стратегический продукт, но и другие виды растениеводческой продукции – ячмень, пшеница и кукуруза».

Представители департамента сельского хозяйства провинции Хэйлунцзян предложили обсудить вопрос о возможном сотрудничестве в производстве мяса. Компанию «Бэйдахуан» интересует потенциал Приамурья в области свиноводства, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Сегодня, к сожалению, в Китае очень серьезная проблема по заболеванию свиней африканской чумой, – рассказал министр. – И наши партнеры прекрасно понимают, что размещение производств на территории дальневосточного округа в России – это тот вариант, который в ближайшем будущем позволит гарантировано производить свинину, в том числе и для Китая. Хотя сегодня этот рынок Китая закрыт. Как мы понимаем, это вопрос о сотрудничестве на перспективу».

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#областная власть #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Предложил!))) Вот написали бы что китайские друзья подписали контракты на закупку выше перечисленных благ, вот это было бы достижение! А предложить каждый ...... сможет)))

  • ay

    ay
    1 час назад

    Наше дело - предложить, ваше дело - отказаться.

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