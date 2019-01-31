В Приамурье усилили надзор за температурным режимом в соцучреждениях

В связи с похолоданием и сезонным ростом респираторных заболеваний в Амурской области усилен контроль за соблюдением температурного режима в образовательных, лечебных учреждениях, детских домов, домов-интернатов и других соцобъектов.

В игровых комнатах младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций температура должна быть 21–23 градуса тепла, в спальнях – 19–21 градус, в учебных помещениях школ и других общеобразовательных организаций – 18–24 градуса, в палатах лечебно-профилактических учреждений – 20–26 градусов. Не ниже плюс 20 градусов должно быть в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Областное управление Роспотребнадзора обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», глава Минздрава Вероника Скворцова на встрече членов правительства с президентом сообщила, что в ближайшую неделю вероятен рост заболеваемости гриппом по всей стране, ожидается средняя интенсивность эпидемии.

«По прогнозам, ожидается средняя интенсивность эпидемии, превалировать будут штаммы гриппа А. Сейчас это уже более 76 %. Примерно поровну: A (H1N1), похожий по структуре на свиной грипп, и A (H3N2)», – сообщает министр.