Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:34 0

В Приамурье усилили надзор за температурным режимом в соцучреждениях

В Приамурье усилили надзор за температурным режимом в соцучреждениях
Фото: www.amur.info

В связи с похолоданием и сезонным ростом респираторных заболеваний в Амурской области усилен контроль за соблюдением температурного режима в образовательных, лечебных учреждениях, детских домов, домов-интернатов и других соцобъектов.

В игровых комнатах младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций температура должна быть 21–23 градуса тепла, в спальнях – 19–21 градус, в учебных помещениях школ и других общеобразовательных организаций – 18–24 градуса, в палатах лечебно-профилактических учреждений – 20–26 градусов. Не ниже плюс 20 градусов должно быть в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Областное управление Роспотребнадзора обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», глава Минздрава Вероника Скворцова на встрече членов правительства с президентом сообщила, что в ближайшую неделю вероятен рост заболеваемости гриппом по всей стране, ожидается средняя интенсивность эпидемии.

«По прогнозам, ожидается средняя интенсивность эпидемии, превалировать будут штаммы гриппа А. Сейчас это уже более 76 %. Примерно поровну: A (H1N1), похожий по структуре на свиной грипп, и A (H3N2)», – сообщает министр.

Просмотров всего: 274

#дети #здоровье #погода

распечатать


Общество

Федеральные деньги помогут решить проблему очередей для амурчан с психическими расстройствами

сегодня, 12:36
В России и мире

Ученые выявили опасность недосыпа
Общество 1

Благотворители меньше чем за сутки собрали деньги для 15-летней амурчанки
Общество

Ветрено, местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 31 января
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь