С 1 февраля стартует прием заявок на конкурс президентских грантов
Президент Владимир Путин подписал указ «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества». Указ закрепляет основные положения системы грантовой поддержки некоммерческих организаций. Такая поддержка оказывается с 2006 года.
Гранты выделяются по результатам конкурсов, которые проводятся не реже двух раз в год специально созданным в 2017 году оператором – Фондом президентских грантов. Конкурсы проводятся под руководством координационного комитета, образованного указом президента в апреле 2017 года.
В среду, 30 января, состоялось заседание координационного комитета, на котором определены условия и сроки проведения ближайших конкурсов, сообщается на сайте Кремля.
Заявки от некоммерческих организаций на участие в конкурсах на предоставление грантов в 2019 году будут приниматься с 1 февраля по 15 марта и с 10 июня по 31 июля. Также с 14 октября по 25 ноября 2019 года планируется провести прием заявок на участие уже в первом конкурсе 2020 года.
На предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов предусмотрено по восемь миллиардов рублей ежегодно.
В указе говорится, что мероприятие проводится «в целях обеспечения господдержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
Подробная информация о проведении конкурсов доступна на официальном сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.
Просмотров всего: 336