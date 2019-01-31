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сегодня, 10:35 0

С 1 февраля стартует прием заявок на конкурс президентских грантов

С 1 февраля стартует прием заявок на конкурс президентских грантов
Фото: kpfu.ru

Президент Владимир Путин подписал указ «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества». Указ закрепляет основные положения системы грантовой поддержки некоммерческих организаций. Такая поддержка оказывается с 2006 года.

Гранты выделяются по результатам конкурсов, которые проводятся не реже двух раз в год специально созданным в 2017 году оператором – Фондом президентских грантов. Конкурсы проводятся под руководством координационного комитета, образованного указом президента в апреле 2017 года.

В среду, 30 января, состоялось заседание координационного комитета, на котором определены условия и сроки проведения ближайших конкурсов, сообщается на сайте Кремля.

Заявки от некоммерческих организаций на участие в конкурсах на предоставление грантов в 2019 году будут приниматься с 1 февраля по 15 марта и с 10 июня по 31 июля. Также с 14 октября по 25 ноября 2019 года планируется провести прием заявок на участие уже в первом конкурсе 2020 года.

На предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов предусмотрено по восемь миллиардов рублей ежегодно.

В указе говорится, что мероприятие проводится «в целях обеспечения господдержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

Подробная информация о проведении конкурсов доступна на официальном сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.

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#российская власть #финансы

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