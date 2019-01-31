Российских чиновников научат реагировать на негатив в соцсетях

Российские чиновники научатся вести инстаграм-аккаунты и анонимные telegram-каналы, а также правильно реагировать на негативные комментарии. В этом им помогут сотрудники Института развития интернета (ИРИ).

Повышать цифровую грамотность политики будут в рамках семинаров на базе президентских полпредств. «ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», – приводит News.ru комментарий источника, близкого к администрации главы государства.

Куратором образовательной программы назначен Владимир Табак. В ближайшее время он может занять пост замдиректора института. Он подскажет чиновникам, как общаться в интернете с гражданами, вести аккаунты и готовить контент, передает РБК.