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31января
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сегодня, 10:19 5

Российских чиновников научат реагировать на негатив в соцсетях

Российских чиновников научат реагировать на негатив в соцсетях
Фото: www.amur.info

Российские чиновники научатся вести инстаграм-аккаунты и анонимные telegram-каналы, а также правильно реагировать на негативные комментарии. В этом им помогут сотрудники Института развития интернета (ИРИ).

Повышать цифровую грамотность политики будут в рамках семинаров на базе президентских полпредств. «ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», – приводит News.ru комментарий источника, близкого к администрации главы государства.

Куратором образовательной программы назначен Владимир Табак. В ближайшее время он может занять пост замдиректора института. Он подскажет чиновникам, как общаться в интернете с гражданами, вести аккаунты и готовить контент, передает РБК.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    А при ИРИ будет работать разгрузочный кабинет психолога? Ну чёб чиновники не слишком огорчались и не плакали перед мониторами?

    Будут путёвки раздавать на Курортно-санаторное лечение нервов от неравных Срачей с Диванными Аналитегами?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Так ужешь закон готов. Об оскорблениях государства и евоных слуг. Аткудова теперь негативу взяться?

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Научите народ реагировать без негатива на ухудшение качества его жизни, благодаря чиновникам!

    С уважением

  • Ташка

    Ташка
    1 час назад

    Шо? опять обиделись и плачут? А зряплаты за что такие получают?)))

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    50 минут назад

    Научите их правильно стреляться-вешаться. Это будет самая правильная реакция на негатив с их стороны.

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