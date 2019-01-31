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31января
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сегодня, 10:07 0

Ученые выявили опасность недосыпа

Ученые выявили опасность недосыпа
Фото: ru.depositphotos.com

Исследователи отмечают, что нарушения циркадных ритмов и неправильное погружение в сон могут обернуться проблемами со здоровьем. Постоянный недосып способен привести к повышению температуры и проблемам с сердцем.

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что слишком короткий или наоборот, слишком длительный сон может усилить чувствительность человека к внешним раздражителям и понижает болевой порог.

Ученые узнали, что неправильный подход ко сну также провоцирует ряд тяжёлых нейродегенеративных заболеваний. Все начинается с того, что у человека появляются повышенная чувствительность и раздражительность.

Учёные выяснили, что бессонная ночь значительно понизила болевой порог участников эксперимента, а постоянный недосып привёл к повышению температуры и изменению химического состава крови. При этом почти для всех участников эксперимента, связанного с исследованием недосыпания, были характерны подавленное настроение и небольшие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Также постоянный недостаток сна из-за работы в ночную смену может значительно повышать количество окислительных повреждений ДНК и снижать их репарацию. Накопление таких изменений в организме может приводить к развитию хронических болезней, сообщает Life.ru.

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#жизнь #здоровье

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