Водителям могут запретить курить за рулем

«Я предлагаю запретить курить за рулем автомобиля. Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Это дополнительно создает определенную напряженность на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов», – заявил депутат.

При этом он напомнил об аналогичном запрете в отношении использования мобильных телефонов. «По телефону запрещено разговаривать за рулем. А что, сигареты хуже что ли? Или лучше? Угрозу жизням людей в этом случае они несут одинаковую», – добавил Свищев.

Он также обратил внимание на вред, который причиняют пассажирам курящие водители.

«Курение само по себе вредно, и государство борется с этим явлением. Как правило, в машине едет не один водитель, но и пассажиры. Соответственно, он отравляет не только свое здоровье, но и здоровье пассажиров, которые могут с ним находиться», – пояснил автор инициативы.

Кроме того, депутат объяснил свою инициативу необходимостью остановить такую пропаганду курения среди россиян. «Стекла-то прозрачные. Водитель косвенно пропагандирует курение. Все усилия государства по борьбе с курильщиками идут насмарку», – резюмировал Свищев.