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31января
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сегодня, 10:10 5

Водителям могут запретить курить за рулем

Водителям могут запретить курить за рулем
Фото: ru.depositphotos.com

В Государственной думе предлагают запретить водителям курить за рулем по аналогии с запретом на общение по телефону. Инициатором выступает член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев от партии ЛДПР. Об этом он рассказал агентству городских новостей «Москва».

«Я предлагаю запретить курить за рулем автомобиля. Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Это дополнительно создает определенную напряженность на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов», – заявил депутат.

При этом он напомнил об аналогичном запрете в отношении использования мобильных телефонов. «По телефону запрещено разговаривать за рулем. А что, сигареты хуже что ли? Или лучше? Угрозу жизням людей в этом случае они несут одинаковую», – добавил Свищев.

Он также обратил внимание на вред, который причиняют пассажирам курящие водители.

«Курение само по себе вредно, и государство борется с этим явлением. Как правило, в машине едет не один водитель, но и пассажиры. Соответственно, он отравляет не только свое здоровье, но и здоровье пассажиров, которые могут с ним находиться», – пояснил автор инициативы.

Кроме того, депутат объяснил свою инициативу необходимостью остановить такую пропаганду курения среди россиян. «Стекла-то прозрачные. Водитель косвенно пропагандирует курение. Все усилия государства по борьбе с курильщиками идут насмарку», – резюмировал Свищев.

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#закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Насмешили! У нас по телефону за рулем разговаривать запрещено, а кто-то соблюдает? Некоторые индивидуумы даже смс набирать умудряются!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    лучше бы с алкоголем точку поставили, чтобы так накладно это было, с реальным сроком!!!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Предлагаю запретить водителям за рулем чесаться, вытирать пот, сморкаться, слушать радиомагнитолу, разговаривать, есть, петь, разговаривать, кашлять, думать о негативе, жестикулировать, кивать головой в знак согласия, поправлять прическу, трясти левой ногой, смотреть в зеркало заднего вида, отвлекать внимание от дороги, переводя взгляд на знаки и сотрудников ГИБДД....

  • Gangstarr

    Gangstarr
    52 минуты назад

    Что они сами курят?

    Ведь чтобы придумать такой бред надо быть или идиотом или что-то потреблять

  • Бисяй

    Бисяй
    1 минута назад

    Это ж как “задуматься” надо было, чтобы этакое выдумать...налицо стимуляция мозга путем глубокого ковыряния пальцем в носу

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