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31января
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сегодня, 09:55 1

Благотворители меньше чем за сутки собрали деньги для 15-летней амурчанки

Благотворители меньше чем за сутки собрали деньги для 15-летней амурчанки
Фото: www.amur.info

Меньше чем за сутки благотворители собрали деньги на перелет в Москву для 15-летней Даши и ее мамы. Как сообщало ИА «Амур.инфо», жительница Благовещенска была вынуждена обратиться к людям за помощью. Женщине необходимо срочно отвезти дочь в Москву на лечение. Фонд соцстрахования мог оплатить проезд только на поезде.

В четверг, 31 января, сбор средств закрыли. 4 февраля Дашу ждут в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Девочка перенесла онкологическое заболевание и сейчас нуждается в реабилитации.

«Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в сборе средств. Спасибо вам огромное! Благодаря вам сбор закрыт», – написала в Инстаграме президент благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями Анна Захарченко.

«Деньги начали поступать сразу же после публикации. Неизвестный благотворитель перевел сразу всю необходимую сумму – 50 000 рублей. Были и другие переводы. Сейчас сбор закрыт, мы очень благодарны всем, кто помог!» – добавила Анна Дмитриевна.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    молодцы, добрые люди

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