Благотворители меньше чем за сутки собрали деньги для 15-летней амурчанки

В четверг, 31 января, сбор средств закрыли. 4 февраля Дашу ждут в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Девочка перенесла онкологическое заболевание и сейчас нуждается в реабилитации.

«Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в сборе средств. Спасибо вам огромное! Благодаря вам сбор закрыт», – написала в Инстаграме президент благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями Анна Захарченко.

«Деньги начали поступать сразу же после публикации. Неизвестный благотворитель перевел сразу всю необходимую сумму – 50 000 рублей. Были и другие переводы. Сейчас сбор закрыт, мы очень благодарны всем, кто помог!» – добавила Анна Дмитриевна.