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31января
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Полицейские в Ивановском районе стреляли по машине нарушителя

Полицейские в Ивановском районе стреляли по машине нарушителя
Фото: ru.depositphotos.com

В Ивановском районе сотрудники ДПС, патрулируя автодорогу в районе сел Ивановка и Поздеевка, дали сигнал остановиться водителю автомобиля. Но мужчина только увеличил скорость. Экипаж ДПС начал преследование и вынужден был открыть огонь из табельного оружия.

Первоначально полицейские включили специальную световую и звуковую сигнализацию. Во время преследования инспекторы неоднократно по громкой связи требовали от водителя остановить машину. Но нарушитель не реагировал и пытался уйти от погони, выезжая на полосу встречного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения.

В соответствии с законом сотрудники ДПС приняли решение о применении табельного оружия. По громкоговорящему устройству они предупредили водителя, что будут стрелять. Но машина продолжила движение.

Полицейский сначала выстрелил вверх, а затем несколько раз – по колесам автомобиля, повредив их. После этого транспортное средство снизило скорость и стало останавливаться на обочине. На ходу из машины выскочил водитель и попытался убежать. Инспектор ДПС догнал его и задержал. Беглеца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении него составлены материалы за совершение восьми административных правонарушений, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и другие.

Мировой судья Ивановского районного судебного участка признал амурчанина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток. За совершение других правонарушений на водителя наложены штрафы, часть материалов находится на рассмотрении. Автомобиль помещен на штрафстоянку, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

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#происшествия #транспорт

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