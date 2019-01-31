В детсаду Швеции детей учат обходиться без местоимений «он», «она»: обзор прессы

В зале заседаний Совфеда арестовали сенатора Арашукова; экс-глава Удмуртии получил взятку в 139 миллионов; группа «Назарет» за всю карьеру ведет скромный образ жизни. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета». Начну рассказывать о ней с последней страницы. Здесь пишут о коллекции Dior couture. Понятно, имя, бренд, высокая мода. Во главу угла показа было поставлено гендерное равенство: манекенщицы демонстрировали модели, принадлежность которых невозможно было отнести к тому или иному полу. Я бы мог выразиться по-простому, по-нашему, но, повторяя газету, скажу так: по подиуму дефилировали существа, у которых не было признаков ни девушек, ни юношей, ни мужчин, ни женщин.

В этой же публикации газета рассказала о Швеции, где воспитанникам одного из детсадов до шести лет нельзя употреблять местоимения «он», «она», а вместо сказок читают историю о двух самцах-жирафах, которые любили друг друга и переживали, что у них никак не рождается жирафенок.

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Не переставая переживать по поводу того, что скоро на этом загнивающем Западе уже и за бок некого будет ущипнуть, переворачиваю газету и на первой странице наталкиваюсь на сообщение о том, что прямо в зале заседаний Совета Федерации арестовали (правда, в газете написали бесполо: «задержали») сенатора Арашукова. В чем обвиняют: организованная преступность, убийства, еще что-то там. Я даже не буду задавать вопросов типа, а нельзя ли было арестовать по-тихому, без показухи, без бития в грудь, мол, у нас все равны перед законом – все же знают, что не все равны. А вопрос о том, как это бандит оказался на самых верхах власти (а мог бы и вообще со временем добраться до самого-самого верха, – разве не так?), так вот этот вопрос я вообще оставил в своей голове. Тем паче, что ничего в том удивительного. Добавлю, что «Единая Россия» приостановила членство Арашукова в партии.

Далее мой взгляд встретился с публикацией о том, что глава Удмуртии (ныне бывший) Александр Соловьев получил взятку в 139 миллионов рублей. Про приостановку членства в партии ничего не сказано.

После этого я отложил газету, опасаясь, что так придется рассказать обо всей вертикали власти.

Вам статья

Раскрыл «Аргументы неделi». От материалов о политике отказался сразу, поскольку вы уже успели наслушаться о преступниках. Сразу, следуя анонсу, начал читать статью «Тяжелый рок для опохмела». Сами понимаете, странноватый способ выхода из болезненного состояния. Но, оказывается, статья не о пьянке, а о группе Назарет, о том, как она стала популярной, о том, что музыканты всю свою творческую карьеру – а это почти полстолетия – ведут скромный образ жизни, не обращая внимания на поклонниц и не хулиганя. А что про «опохмел», так это о песне «Собачья шерсть»: её послушать – и все страдания как рукой! Прочитал с интересом, хотя и знаю практически всё про эту группу и даже дважды общался с её лидерами.

Очень интересно

Пришел черед «Амурской правды». Взяв ее в руки, узнаете, что канатную дорогу в Китай начнут строить уже в этом году, что Благовещенск планирует стать частью Свободного порта Владивосток, что пастухов и пахарей поставят на учет – этим займется налоговая служба.

Вот об этом подробнее. Вам по весне или осени пашет огород сосед по дачному участку? Пашет. Забор помогает строить? Помогает. Пузырь или трешку (условно говоря) вы ему в карман суете? Суете. То-то и оно. Отныне этот человек должен встать на учет и платить налог. И точка. И поехали дальше.

На посошок

А дальше в «Амурке» говорится о том, что жители Тамбовского района внесли свои предложения в Национальную программу развития Дальнего Востока. Заявили следующее: «Будет доступное жилье и достойная зарплата – мы никуда отсюда не уедем». Эти слова даже в заголовок вынесены.

И тут я, мягко говоря, офигел! Уж сколько программ по развитию Дальнего Востока принималось – со счета можно сбиться! Какие умы, какие государственные мужи создавали многотомные дорогостоящие проекты! А надо было – всего-то! – просто сразу обратиться к мудрым жителям Тамбовского района!