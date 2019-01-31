В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» радиосериал «Амурские волны»

31 января в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» краеведческий радиосериал «Амурские волны». Выпуск «Террористы в юбках. Глава 1. Анна Прибылёва-Корба» с участием журналиста Валентины Кобзарь.

Программа вышла в эфир 5 марта 2015 года. Ведущий: Михаил Митрофанов.

«Разворот» проведут Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников.

В вечернем эфире программа Ивана Ющенко «Человек, который был Четвергом».

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).



Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.



Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5



Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

