В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» радиосериал «Амурские волны»
31 января в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» краеведческий радиосериал «Амурские волны». Выпуск «Террористы в юбках. Глава 1. Анна Прибылёва-Корба» с участием журналиста Валентины Кобзарь.
Программа вышла в эфир 5 марта 2015 года. Ведущий: Михаил Митрофанов.
«Разворот» проведут Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников.
В вечернем эфире программа Ивана Ющенко «Человек, который был Четвергом».
Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).
Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.
Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5
Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.
Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграме благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo_blg/
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