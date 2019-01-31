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31января
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сегодня, 08:46 10

В Амурской области появится первая солнечная электростанция на ГЭС

В Амурской области появится первая солнечная электростанция на ГЭС
Фото: ru.depositphotos.com

На территории Нижне-Бурейской ГЭС появится солнечная электростанция. Это будет первый подобный объект в России, построенный на территории гидроэлектростанции. Договор на строительство заключили «РусГидро» и группа компаний «Хевел». Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

По предварительным данным, новый объект солнечной генерации будет вырабатывать 1,4 миллиона кВт/ч электроэнергии в год. Работа станции снизит затраты электроэнергии на собственные нужды Нижне-Бурейской ГЭС. Предполагается, что это позволит увеличить полезный отпуск электроэнергии и повысить эффективность работы ГЭС.

Солнечные модули общей площадью порядка 6 700 квадратных метров будут размещены на территории гидроузла.

«Это первый инженерный объект такого класса не только в Амурской области, но и в России. Для новой солнечной электростанции мы будем использовать гетероструктурные модули нового поколения из 72 ячеек мощностью 370 Вт каждый», – сообщил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

В Амурской области в среднем 240 солнечных дней в году. Поэтому регион считается благоприятным с точки зрения развития солнечной генерации.

По словам специалистов, плотина Нижне-Бурейской ГЭС представляет собой открытую и незатененную площадку площадью свыше 30 000 квадратных метров. При этом низовой откос грунтовой части плотины ориентирован на юго-запад. Это позволяет обеспечить размещение солнечных модулей с учетом максимальной солнечной активности.

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#строительство #энергетика

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    28 кВт при максимальном солнце? Лампочки в туалетах хватит запитать хоть?

  • ROP_35

    ROP_35
    3 часа назад

    А населению Амурской области все равно что они там поставят.... потому что цена за эл.энергию с наличием 3 ГЭС в области - завышена.

  • КП

    КП
    3 часа назад

    Им элементарно деньги некуда девать.

  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    DimonS

    28 кВт при максимальном солнце? Лампочки в туалетах хватит запитать хоть?



    чёт ты как то неправильно считаешь ....

    Они заявили 1.400.000 КВт/ч в год, считая что солнечных дней в году (в среднем) 240.

    1.400.000/240 = 5833 ВКт/ч в световой день.

    Дальше надо вычислить долготу дня в Новобурейске по широте-долготе, но мне лень и я приму её среднюю за 12 часов.

    5833/12=487 Квт/час....... ну .... я не знаю, много это или мало ... это примерно месячное потребление 1й квартиры.

    ЗЫ: расчёт изначально неверный. т.к. выполнен при идиальных условиях без затрат на содержание всей этой байды/. срока службы аккумуляторов и прочих факторов.

    Вообще бы окупаемость глянуть... а то вполне себе возможно, что это просто либо бабло отмывают, либо кто то решил за "народный счёт" эксперименты устроить. мол "не выгоритъ эксперимент - издержки засунем в тариф на 20й год"

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    2 часа назад

    Среднегодовая плановая выработка Нижне-Бурейской ГЭС - 1,67 миллиардов киловатт/часов, этой солнечной - 1,4 миллиона киловатт/часов, то есть менее 0,1% от выработки самой ГЭС. Забавная игрушка или просто отработка технологии в производственных условиях (за счет платежей за электроэнергию).

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Разиня

    DimonS

    28 кВт при максимальном солнце? Лампочки в туалетах хватит запитать хоть?



    чёт ты как то неправильно считаешь ....



    72 ячеек мощностью 370 Вт каждый

    72 х 0,37 = 26,64 кВт.

    Что неправильно?

  • LO

    LO
    1 час назад

    Подумали: а что это Солнце светит даром?! И решили населению продавать еще солнечную энергию. Ждем повышения тарифов

  • trueliarliar

    trueliarliar
    1 час назад

    Как тебе такое, Илон Маск?)

  • Перметрин

    Перметрин
    56 минут назад

    Не 72 ячейки по 370 ватт, а одна панель из 72 ячеек мощностью 370 ватт.Панель эта будет размерами примерно метр на два. Если площадь 6 700 кв метров, то можно прикинуть порядок количества этих панелей.

  • холостяк

    холостяк
    47 минут назад

    По предварительным данным, новый объект солнечной генерации будет вырабатывать 1,4 миллиона кВт/ч электроэнергии в год. Работа станции снизит затраты электроэнергии на собственные нужды Нижне-Бурейской ГЭС

    Вопрос, а собственные нужды ГЭС это что? Не ужели Китай?

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