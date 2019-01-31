В Амурской области появится первая солнечная электростанция на ГЭС

На территории Нижне-Бурейской ГЭС появится солнечная электростанция. Это будет первый подобный объект в России, построенный на территории гидроэлектростанции. Договор на строительство заключили «РусГидро» и группа компаний «Хевел». Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

По предварительным данным, новый объект солнечной генерации будет вырабатывать 1,4 миллиона кВт/ч электроэнергии в год. Работа станции снизит затраты электроэнергии на собственные нужды Нижне-Бурейской ГЭС. Предполагается, что это позволит увеличить полезный отпуск электроэнергии и повысить эффективность работы ГЭС.

Солнечные модули общей площадью порядка 6 700 квадратных метров будут размещены на территории гидроузла.

«Это первый инженерный объект такого класса не только в Амурской области, но и в России. Для новой солнечной электростанции мы будем использовать гетероструктурные модули нового поколения из 72 ячеек мощностью 370 Вт каждый», – сообщил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

В Амурской области в среднем 240 солнечных дней в году. Поэтому регион считается благоприятным с точки зрения развития солнечной генерации.

По словам специалистов, плотина Нижне-Бурейской ГЭС представляет собой открытую и незатененную площадку площадью свыше 30 000 квадратных метров. При этом низовой откос грунтовой части плотины ориентирован на юго-запад. Это позволяет обеспечить размещение солнечных модулей с учетом максимальной солнечной активности.