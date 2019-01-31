Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:58 7

Козак: меры правительства России не дадут расти ценам на бензин

Козак: меры правительства России не дадут расти ценам на бензин
Фото: ru.depositphotos.com

Принятые правительством меры по сдерживанию роста цен на топливо позволят не допустить подорожания нефтепродуктов выше уровня инфляции. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Он подтвердил, что январский рост цен на АЗС соответствует договоренностям правительства с нефтяниками и составляет 1,7 %, сообщает «Российская газета».

«Ситуация с обеспечением топливом стабильная, доходность розничного сегмента достаточная для ведения бизнеса как крупных компаний, так и независимых АЗС», – отметил он.

Кроме того, Дмитрий Козак подчеркнул, что совокупность инструментов и оперативное и своевременное их применение позволит не допустить повышения цен на нефтепродукты выше инфляции.

Отвечая на вопросы сенаторов, Козак также заявил, что правительство не планирует вводить административное регулирование цен на топливо, чтобы не провоцировать дефицит на рынке.

Ранее Росстат сообщил, что с начала года инфляция в России составила 0,7 %. Также в отчете отмечалось, что цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,2 %.

Просмотров всего: 291

#бензин #российская власть #цены

распечатать


Общество

С 1 февраля стартует прием заявок на конкурс президентских грантов
Власть 5

Российских чиновников научат реагировать на негатив в соцсетях
Общество 4

Водителям могут запретить курить за рулем
Власть

Национальную программу развития Дальнего Востока представят Путину на ВЭФ-2019
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • жыгули

    жыгули
    3 часа назад

    с 1 января бенз вырос на 0.2?? на 7 копеек?? ктото гдето врёт бессовестно

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Инопланетяне правительства.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    3 часа назад

    Он основывается на те данные которые ему довели, а они далеки от реальности. Принимая закон о повышении НДС до 20%, правительство не учло, что данная мера спровоцирует рост инфляции. Хотя о чем тут говорить, инфляцию они считаю по обобщенным средним показателям.

  • жыгули

    жыгули
    2 часа назад

    а чего тут инфляцию считать? берем цену литра за 1 января(даже с этого сайта) и 28 примерно,считаем и видим вранье в 10 раз минимум

  • Vlad73

    Vlad73
    2 часа назад

    жыгулис 1 января бенз вырос на 0.2?? на 7 копеек?? ктото гдето врёт бессовестно


    Надо же замылить глаза, кто то поверит же.

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад



    январский рост цен на АЗС соответствует договоренностям правительства с нефтяниками и составляет 1,7 %,



    и тут же:



    цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,2 %.

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    Читал как один правитель очень просто решил примерно такую же проблему: Он расплавил серебро и залил в рот торговцам алчущих сверхдоходов.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь