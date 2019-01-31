Козак: меры правительства России не дадут расти ценам на бензин

Принятые правительством меры по сдерживанию роста цен на топливо позволят не допустить подорожания нефтепродуктов выше уровня инфляции. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Он подтвердил, что январский рост цен на АЗС соответствует договоренностям правительства с нефтяниками и составляет 1,7 %, сообщает «Российская газета».

«Ситуация с обеспечением топливом стабильная, доходность розничного сегмента достаточная для ведения бизнеса как крупных компаний, так и независимых АЗС», – отметил он.

Кроме того, Дмитрий Козак подчеркнул, что совокупность инструментов и оперативное и своевременное их применение позволит не допустить повышения цен на нефтепродукты выше инфляции.

Отвечая на вопросы сенаторов, Козак также заявил, что правительство не планирует вводить административное регулирование цен на топливо, чтобы не провоцировать дефицит на рынке.

Ранее Росстат сообщил, что с начала года инфляция в России составила 0,7 %. Также в отчете отмечалось, что цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,2 %.