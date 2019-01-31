По России распространяются грипп и ОРВИ

«По прогнозам, ожидается средняя интенсивность эпидемии, превалировать будут штаммы гриппа А. Сейчас это уже более 76 %. Примерно поровну: A (H1N1), похожий по структуре на свиной грипп, и A (H3N2)», – цитирует Скворцову ТАСС.

По ее словам, заболевание уже распространяется по территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов. По данным Минздрава, на данный момент эпидпорог превышен в 23 субъектах РФ, самый высокий уровень зафиксирован в Бурятии и Республике Саха. Специалисты предполагают, что в ближайшие несколько недель число заболевших будет увеличиваться. Медицинские службы в регионах готовы к подъему заболеваемости.

Как уточняет ТАСС, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ стал повышаться в конце 2018 года, но до прошлой недели не превысил базовый эпидпорог. При этом министр подчеркнула, что «ситуация держится под контролем», так как «в нашей стране создан арсенал средств, при любом дрейфе антигенном вируса гриппа <…> мы будем полностью защищены».

Так, 24 января в Ставропольском крае врачи зафиксировали циркуляцию вирусов гриппа. Превышение эпидпорога отмечали и в Псковской области, а 30 января школьников Кургана отправили на карантин из-за вспышки заболеваемости.

30 января администрация Биробиджана ЕАО приняла решение закрыть все школы города на карантин до 5 февраля из-за превышения среди школьников эпидпорога по гриппу и ОРВИ, сообщили «Интерфаксу» в мэрии. «Школы закрыты до 5 февраля включительно. Это вынужденная мера для того, чтобы остановить эпидемию ОРВИ и гриппа», – сказал представитель администрации. Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области превышен на 133%.

Как сообщало Амур.инфо, в Белогорском районе сегодня закрылись две школы и детский сад из-за роста заболеваемости ОРЗ. О превышении эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ речи пока не идет.