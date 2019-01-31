Вход в заказники и природные парки предлагают сделать платным

Вход на территорию заказников и природных парков может стать платным. Соответствующий законопроект рассматривается комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Плата станет компенсацией за тот мусор, который люди обычно оставляют после себя.

Инициатива предполагает внесение поправок в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Инициаторы проекта считают, что взимание платы за вход на особо охраняемые территории необходимо, поскольку отдыхающие оставляют за собой мусор, вытаптывают траву и наносят определенный вред экологии, который затем необходимо компенсировать. А средства на эти цели, как правило, не предусмотрены.

В Приамурье на сегодняшний день насчитывается 32 заказника регионального значения, водно-болотное угодье и один природный парк. В каждый из них могут приехать туристы, но большая нагрузка приходится на особо охраняемые территории южных районов и заказники с развитой инфраструктурой, расположенные недалеко от крупных населенных пунктов.

«В настоящий момент законодательную инициативу оценивают регионы. В целом идея неплохая. Рекреационная нагрузка на заказники и природные парки действительно есть, поэтому введение платы за посещения, — неплохое решение проблемы. На эти средства службы заказников могли бы улучшать условия для тех же туристов — где-то лавочку поставить, где-то ограду поправить или построить дополнительную смотровую вышку. Однако плата эта должна быть символической и для кошельков жителей региона не слишком ощутимой. Кстати, на многих европейских и азиатских природоохранных территориях такая практика уже давно действует, и удивления ни у кого не вызывает», – прокомментировал замначальника Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.