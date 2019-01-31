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31января
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сегодня, 08:03 1

Вход в заказники и природные парки предлагают сделать платным

Вход в заказники и природные парки предлагают сделать платным
Фото: www.amur.info

Вход на территорию заказников и природных парков может стать платным. Соответствующий законопроект рассматривается комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Плата станет компенсацией за тот мусор, который люди обычно оставляют после себя.

Инициатива предполагает внесение поправок в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Инициаторы проекта считают, что взимание платы за вход на особо охраняемые территории необходимо, поскольку отдыхающие оставляют за собой мусор, вытаптывают траву и наносят определенный вред экологии, который затем необходимо компенсировать. А средства на эти цели, как правило, не предусмотрены.

В Приамурье на сегодняшний день насчитывается 32 заказника регионального значения, водно-болотное угодье и один природный парк. В каждый из них могут приехать туристы, но большая нагрузка приходится на особо охраняемые территории южных районов и заказники с развитой инфраструктурой, расположенные недалеко от крупных населенных пунктов.

«В настоящий момент законодательную инициативу оценивают регионы. В целом идея неплохая. Рекреационная нагрузка на заказники и природные парки действительно есть, поэтому введение платы за посещения, — неплохое решение проблемы. На эти средства службы заказников могли бы улучшать условия для тех же туристов — где-то лавочку поставить, где-то ограду поправить или построить дополнительную смотровую вышку. Однако плата эта должна быть символической и для кошельков жителей региона не слишком ощутимой. Кстати, на многих европейских и азиатских природоохранных территориях такая практика уже давно действует, и удивления ни у кого не вызывает», – прокомментировал замначальника Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

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#природа

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    31 секунда назад

    Возникает вопрос, в чей собственности находятся данные объекты? Правильно, скажите Вы, на землях гослесфонда (в принципе, могу ошибаться, поправьте, если, что)... "Инициаторы проекта считают, что взимание платы за вход на особо охраняемые территории необходимо, поскольку отдыхающие оставляют за собой мусор, вытаптывают траву и наносят определенный вред экологии, который затем необходимо компенсировать..." А может, всё гораздо проще? На горизонте засветилась ещё одна дружественная страна, Венесуэла, которой нужно оказывать помощь...

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