Гороскоп на 31 января: у Раков хороший день, Скорпионам стоит быть проще

Восход Солнца: 08:06

Заход Солнца: 17:20

Солнце в Водолее.

Овен. Сегодня Овнам пригодится дисциплина. Стиль поведения и режим дня продиктует рабочий план, профессиональная ответственность, приказ начальства, график учреждения.

Телец. Это не лучший день для экспериментов. Лучше отдать предпочтение методам, которые были придуманы и проверены до вас.

Близнецы. На Близнецов многие обращают внимание. Можно воспользоваться этим, чтобы завязать интересные знакомства. Вы обаятельны и легко завоюете расположение тех, кто вас заинтересует.

Рак. Хороший день, так что стройте грандиозные планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе.

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Лев. Звезды рекомендуют представителям вашего знака быть ближе к тем, кого они любят и кем дорожат. Если вы будете невнимательным, то упустите массу интересных предложений по работе.

Дева. Перед вами в это время могут открыться новые возможности, и останется только брать то, что окажется наиболее интересным и перспективным. Возможно, представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Весы. Если Весам захочется сменить обстановку, то сейчас отличное время придумать, как это сделать. Если вас кто-то сегодня обидит чем-то, не отвечайте тем же, так вам будет лучше.

Скорпион. Не бойтесь выглядеть смешно, учитесь смеяться над собой, и сегодня ваш смех растопит чье-то сердце.

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Стрелец. Энергетически тяжелый день. Многие почувствуют, что силы на исходе, а снизить обороты не получается. Соберитесь, до новых вершин осталось совсем немного времени.

Козерог. Сегодня вам захочется заняться обустройством жилища. Звезды не видят никаких препятствий, но советуют поинтересоваться мнением родственников.

Водолей. Внимательно относитесь ко всем предложениям. От вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения.

Рыбы. Рецепт сегодняшнего успеха для Рыб – логика и только логика. Вам придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев