Гороскоп на февраль 2019 года: Стрельцам повезет, Львы изменят судьбу

Февраль 2019 года станет месяцем финансового благополучия и успеха, а также крупных приобретений для себя. В этом месяце возможно получение богатого наследства, подарка, выигрыша в лотерею или, по крайней мере, получение значительной скидки, например при совершении сделки по покупки недвижимости. В этом смысле особенно хорош период середины и конца февраля, когда звезды располагаются самым благоприятным образом.

Овен. Душа большинства Овнов сейчас потребует удовольствий, захочется хоть какое-то время пожить со вкусом. Это может выражаться в ощущении, что чего-то хочется, но не совсем понятно, чего. Если дело обстоит именно так, то подумайте, все ли в жизни соответствует Вашим нынешним представлениям о хорошем стиле.

Телец. Февраль – месяц кардинальных перемен в восприятии жизни, да и в самой жизни. И не важно, что сейчас эти перемены почти незаметны: они имеют большое значение для вашего будущего.

Близнецы. Домашний очаг станет основным предметом вашего внимания. В феврале вы особенно часто будете общаться с родителями, приобщитесь к родовым тайнам.

Рак. Для Раков февраль – это хороший период для творчества. Главное, не стоять на месте и развиваться, а также научиться воспринимать критику в свой адрес. Помните, что чем дальше Вы идете, тем больше завистников у Вас появляется.

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Лев. Февраль, скорее всего, станет для Львов судьбоносным месяцем. Если вы давно хотели что-то изменить в жизни, тогда вперед! Сейчас нужно действовать решительно, отогнав пустые страхи и забыв о прошлых неудачах.

Дева. С 10 по 21 февраля звезды помогут вам совершить крутой поворот, о котором вы давно мечтаете. Смело идите на собеседование и меняйте свою жизнь. А вот в личной жизни перемены радикальнее новой стрижки сейчас ни к чему.

Весы. Весы в феврале ждет рост благосостояния и успешная самореализация. Велика вероятность, что вы полностью удовлетворите какие-то свои амбиции, добьетесь повышения доходов и при этом решительно избавитесь от тех обязанностей, которыми вы тяготитесь.

Скорпион. Для женщин-Скорпионов планетные аспекты февраля будут двойственными. С одной стороны, они отвлекут от личных проблем. С другой стороны, принесут настоящее удовлетворение, которое можно сравнить только с новым признанием в любви. Мужчинам в этом месяце стоит сосредоточиться на работе. Отличный шанс заработать крупную сумму денег и отправиться в отпуск.

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Стрелец. Вот уж кому повезет в феврале, так это тем, кто родился под созвездием Стрельца. Представьте – ваша жизнь в этот период будет формироваться исключительно исходя из ваших же желаний! Главное, всегда будьте добрее.

Козерог. Козерог ощутит значительные улучшения во всех сферах жизни и получит множество поводов для радости. Наладятся отношения с родными и друзьями, а также коллегами. Финансовая сфера также порадует. Представители знака должны использовать любую возможность достичь желаемых высот. Сейчас Козероги, словно губка, впитывают в себя новую информацию и готовы развиваться.

Водолей. Говорят, что хороший отдых – это смена занятий. В этой связи звезды советуют Водолеям сделать свою жизнь более разнообразной. Прежде всего займитесь своим здоровьем и делайте много всякого разного, что пойдет ему на пользу. Чередуйте обливание холодной водой с баней, фитотерапию – с легкими пробежками, тренировки в тренажерных залах – с купанием в бассейне.

Рыбы. В этом феврале Рыбы могут встретить свою любовь. Все внутри Вас будет говорить о том, что весна пришла раньше времени. Но будьте осторожны, вокруг очень много людей, желающих получить от Вас необоснованную выгоду.

Астролог: Вальдемар Небоходцев