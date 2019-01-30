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30января
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сегодня, 20:52 0

После вмешательства прокуратуры для девочки из Октябрьского района нашлось место в детсаду

После вмешательства прокуратуры для девочки из Октябрьского района нашлось место в детсаду
Фото: www.amur.info

Многодетная мать, проживающая в Октябрьском районе, обратилась в администрацию с заявлением о предоставлении места в детском саду для ее дочери. Когда у ребенка наступил соответствующий возраст, в предоставлении путевки семье отказали из-за отсутствия сформированных групп.

Женщина обратилась в прокуратуру. Была проведена проверка, которая установила нарушение закона. Прокурор внес главе администрации района представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Ребенку предоставлено место в детском саду, должностное лицо, допустившее нарушение закона, привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.

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#дети #происшествия

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