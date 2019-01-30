Якорным проектом Свободного порта Благовещенск может стать строительство канатной дороги

Областное министерство экономического развития и внешних связей до конца марта планирует направить в Минвостокразвития России заявку на распространение режима Свободный порт на Благовещенск. Готовятся бизнес-планы для шести инвест-проектов.

Об этом и о том, как стать резидентом режима Свободный порт в Благовещенске предпринимателям области рассказал специально приглашенный эксперт – директор Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Денис Гарин. Бизнесмены узнали о критериях получения статуса, требованиях к документам для подачи заявки, а также о том, может ли действующее предприятие зайти в режим, сообщает пресс-служба областного правительства.

Первые пять лет резидент Свободного порта не платит налоги на прибыль, имущество и землю, снижаются страховые взносы до 7,6 %. Как отметил Денис Гарин, есть примеры, когда только на налоговых льготах за 10 лет компания сэкономила 200 миллионов рублей.

Стать резидентом может новая компания, зарегистрированная на территории Благовещенска. Предприниматель разрабатывает бизнес-план на десять лет и вкладывает в проект не менее пяти миллионов рублей в течение трех лет. Действующий бизнес тоже может стать резидентом.

«Это возможно только в случае, если действующая компания организует новый вид деятельности на предприятии и наладит выпуск новой продукции или услуг, выручка от которого составит менее 90 % от общей выручки», – отметил эксперт.

Резидент может выбрать себе свободный участок для бизнеса без торгов и аукциона. Так, например, во Владивостоке земля – это самая популярная причина получения статуса резидента. В качестве приятного бонуса бизнесмен получит возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, сокращение сроков проведения проверок и беспошлинный и безналоговый ввоз оборудования и товаров.

«Всем, кто еще не подал документы, но желает сдать резидентом Свободного порта в Благовещенске, необходимо начать работу уже сегодня. В региональном Агентстве по привлечению инвестиций и администрации города вам помогут разобраться с заявкой на получение статуса и разъяснят спорные моменты», – отметила министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова.