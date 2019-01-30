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В День города для белогорцев выступит кавер-группа Mesa

В День города для белогорцев выступит кавер-группа Mesa
Фото: www.mesaland.ru

Для жителей Белогорска в День города выступит кавер-группа Mesa. Все ее участники – представительницы прекрасного пола. Праздничный вечерний концерт, посвященный 159-й годовщине города, состоится 15 июня на площади имени 30-летия Победы.

«Группа Mesa – это топовый коллектив на праздник. Уверен, что абсолютно неповторимая внешность и тембр голоса солистки группы Лилии Месхи не оставят равнодушными жителей Белогорска, – отметил директор московской кавер-группы Андрей Гераськин. – В репертуаре много зарубежных и отечественных песен. Артисты поют на английском, итальянском, испанском, французском, украинском и грузинском языках. Группа Mesa – уникальный коллектив, не имеющий аналогов».

Организаторы согласуют репертуар для концерта на День города. 15 июня белогорцам обещают полуторачасовой «живой» концерт, где группа исполнит около 20 композиций. Начнется он в 21:30 и завершится пятиминутным фейерверком в 23:00, сообщает администрация Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #концерты

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  • Ажанин

    Ажанин
    54 минуты назад

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