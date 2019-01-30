Амурский ветеран боевых действий не может получить соцвыплаты

Амурский ветеран боевых действий Виктор Мозговой не может оформить положенные ему ежемесячные выплаты. В Пенсионном фонде мужчину просят предъявить удостоверение ветерана боевых действий, но на руках у него только свидетельство о праве на льготы.

51-летний Виктор Мозговой семь лет прослужил в Таджикистане, где принимал участие в боевых действиях. За эти заслуги он получил свидетельство о праве на льготы как ветеран боевых действий. И только в 2018 году узнал, что вот уже несколько лет может получать ежемесячную денежную выплату – почти три тысячи рублей. Виктор Мозговой собрал необходимые бумаги, но выплату от Пенсионного фонда так и не получил.

«Пришел ответ, что свидетельство о праве на льготу образца до 1992 года не является основанием для выплат социального пособия. Я хочу уточнить у работников, как свидетельство 1995 года могло соответствовать образцу 2003 года об удостоверении ветерана боевых действий?» – недоумевает Виктор Мозговой.

Ответ с отказом пришёл из отделения Пенсионного фонда Приморского края. Там в городе Арсеньеве Виктор Мозговой был прописан во время службы. В Приморском отделении Пенсионного фонда свидетельство о праве на льготы не приняли во внимание. И попросили предъявить удостоверение ветерана боевых действий.

«Отказать Мозговому Виктору Владимировичу в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с федеральным законом "О ветеранах". Поскольку заявителем не предоставлено удостоверение ветерана боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах статей указанного федерального закона...», – сообщается в решении об отказе.

В амурском отделении Пенсионного фонда поддержали приморских коллег. По их данным, свидетельство Виктора Мозгового дает право на другие льготы и компенсации. А чтобы получить ежемесячную денежную выплату, мужчине посоветовали оформить удостоверение ветерана боевых действий.

«Это свидетельство выдано по закону 1993 года. Он предусматривает льготы для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, в том числе и в Таджикистане. Там предусмотрен порядок выслуги лет, денежного довольствия, закрепления за ними жилья. В этом законе нет ни слова о тех социальных выплатах, которые предусмотрены ФЗ "О ветеранах"», – рассказала заместитель управляющего отделения ПФР Татьяна Машкина.

С такой же проблемой столкнулись еще несколько членов областного Союза ветеранов Афганистана. Они тоже не смогли оформить положенные выплаты, потому что имеют только свидетельства о праве на льготы. Такие свидетельства можно обменять на удостоверения ветеранов боевых действий. Но только в случае утери свидетельства или если оно пришло в негодность.

«Их нет задачи менять, потому что они в рабочем состоянии. Они читаемы, не утеряны. А чиновники читают "ветеран боевых действий", не читая, что это даёт право на льготы. Поэтому отказывают в выплате пособия», – считает председатель регионального отделения организации «Российский союз ветеранов» Валерий Вощевоз.

Виктор Мозговой ссылается на постановление правительства РФ. В нем прописано, что меры соцподдержки предоставляются на основании удостоверений либо свидетельств о праве на льготы. Мужчина намерен обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить, кто прав в этой ситуации.