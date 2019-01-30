Василий Орлов впервые встретился с губернатором провинции Хэйлунцзян

В Харбине прошла встреча главы Приамурья Василия Орлова и губернатора провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. Кроме того, глава амурской администрации встретился с первым секретарем комитета КПК провинции Чжан Цинвэем.

Встреча двух губернаторов прошла впервые. Они подчеркнули особое значение завершения строительства трансграничного автомобильного мостового перехода между Благовещенском и Хэйхэ. Ван Вэньтао выразил уверенность в том, что это даст новый импульс развитию наших территорий.

Василий Орлов подчеркнул, что строительство пограничного мостового перехода идет по графику, в марте ожидается стыковка пролетных строений основного моста.

«Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы мост и пункты пропуска были введены в эксплуатацию синхронно. И мы уже работаем над тем, чтобы обеспечить сопряжение планов развития предмостовых территорий. В конце лета этого года начнется строительство канатной дороги. В прошлом году сменился российский инвестор. Сейчас решаются вопросы по земле, инфраструктуре и так далее. В ближайшее время будет актуализирован график реализации проекта», – отметил Василий Орлов.

Кроме того, российская сторона предложила рассмотреть возможность реализации еще одного перспективного проекта – строительства железнодорожного моста через реку Амур в районе населенных пунктов Джалинда – Мохэ.

Второй блок вопросов, который был обсужден на встрече – сельское хозяйство. В Амурской области уникальные условия для развития сельского хозяйства и производства экопродукции, спрос на которую в Китае стремительно растет. В прошлом году экспорт этих товаров в Китай вырос более чем на 60 %. На переговорах было подчеркнуто, что Приамурье готово к более тесной кооперации не только по сое, но и по другим культурам. Амурские аграрии могли бы поставлять продукты переработки – мед, кондитерские изделия, молочную продукцию.

Третий блок вопросов встречи губернаторов – гуманитарное сотрудничество. Однако оба губернатора подчеркнули, что таких знаковых мероприятий, как заплыв «Дружба», хоккейный матч «Содружество», должно проводиться больше. Василий Орлов предложил организовать соревнования по детскому футболу летом этого года.

«Очень хорошая встреча, Ван Вэньтао – приятный и заинтересованный собеседник, – отметил после встречи Василий Орлов. – Сегодня российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это обязывает нас быть настроенными на успех. У нас реализуется много крупных инвестроектов международного, даже мирового масштаба. Проект "Сила Сибири" – один из крупнейших проектов в сфере энергетики в мире. Проект канатной дороги тоже уникален – нет нигде больше таких проектов, чтобы два города разных государств, стоящие друг напротив друга на берегах одной реки были связаны канатной дорогой. Ну и, конечно, завершающееся строительство международного моста. У нас очень много совместных тем. И нам было о чем поговорить с моим коллегой».

Также в Харбине Василий Орлов встретился с первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем.

Амурский губернатор отметил, что «в целом в 2018 году мы добились хороших результатов сотрудничества. Во-первых, по графику шло строительство пограничного мостового перехода между городами Благовещенск и Хэйхэ. Мы не только контролируем ход стройки, но и предпринимаем все необходимые усилия для синхронизации процессов по мосту и пунктам пропуска».

2019 год обещает быть очень ярким и насыщенным на события периодом. Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, а также проводят мероприятия второго года межрегионального сотрудничества. Ожидается завершение ряда больших трансграничных строек.

Это дает возможность не только поддержать традиционные направления, но и начать сотрудничество по новым. Речь о проекте строительства железнодорожного моста через реку Амур в районе населенных пунктов Джалинда – Мохэ. Это северное направление очень перспективно с точки зрения географии и ресурсной базы. Речь идет о формировании нового международного транспортного коридора, объединяющего интересы сразу нескольких регионов Дальнего Востока России, а также провинцию Хэйлунцзян с потенциальным выходом на Северный морской путь. На встрече было предложено начать оценку целесообразности проекта, просчитать прогноз грузопотока.

Господин Чжан Цинвэй отметил, что нужно начать такую работу. И сейчас нужно приложить все усилия, чтобы завершить строительство международного моста Хэйхэ – Благовещенск и подумать о сопряжении развития предмостовых территорий, сообщает пресс-служба областного правительства.